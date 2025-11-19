 Prestiti Lazio: Floriani M. brilla in A, ma c'è un rischio!
Connect with us

News

Prestiti Lazio, c'è un solo talento bianconceleste che brilla in Serie A: Floriani Mussolini! L'esterno si fa spazio nella Cremonese, ma c'è il rischio di perderlo

Calciomercato News

Mercato Lazio, Sarri a caccia di due rinforzi a centrocampo: non solo Zielinski e Frattesi ma sputano le alternative! Tutti gli aggiornamenti

Focus News

Lazio, la società ricorda il poker in Serie A contro il Messina del 19 novembre 2006: ecco com'era andata

Nazionali News Settore giovanile

Italia U15, torna l'appuntamento con il 'Torneo di Natale': tre giovani biancocelesti si vestono d`azzurro! Ecco di chi si tratta

News

Milan Lazio, cresce la vendita dei biglietti per la trasferta a San Siro dei biancocelesti: il dato sorride a più di una settimana del match di Serie A

News

Prestiti Lazio, c’è un solo talento bianconceleste che brilla in Serie A: Floriani Mussolini! L’esterno si fa spazio nella Cremonese, ma c’è il rischio di perderlo

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Floriani Mussolini

Prestiti Lazio, c’è un solo talento bianconceleste che brilla in Serie A: Floriani Mussolini! L’esterno si fa spazio nella Cremonese, ma c’è il rischio di perderlo

Un tema importante in casa Lazio riguarda i giocatori in prestito, che potrebbero svolgere un ruolo cruciale nelle dinamiche di mercato della squadra. Questo potrebbe avere implicazioni sia per la questione degli esuberi, sia per la possibilità di monetizzare alcune cessioni, un aspetto che potrebbe rivelarsi molto utile per le casse biancocelesti e per Claudio Lotito.

Floriani Mussolini unico in Serie A

Secondo un’analisi di Radio Laziale, l’unico giocatore in prestito che gioca nel campionato di Serie A è Romano Floriani Mussolini. Il terzino laterale, che quest’anno veste la maglia della Cremonese, ha avuto un inizio di stagione difficile, restando inizialmente ai margini come panchinaro fisso. Tuttavia, Floriani Mussolini ha saputo conquistare spazio nelle ultime settimane, mettendo in mostra le sue qualità e facendo notare la sua crescita.

Rischio riscatto per Floriani Mussolini

La Lazio, come riportato dall’analisi, ha fissato un diritto di riscatto per Floriani Mussolini, e se il difensore continuasse a crescere come sembra, la Cremonese potrebbe decidere di esercitarlo, portando il calciatore lontano dalla Lazio. Questo potrebbe rappresentare un altro colpo di mercato per la Cremonese, ma anche una possibile cessione che porterebbe liquidità nelle casse della Lazio, che avrebbe bisogno di fondi per rinforzare la propria rosa.

I talenti all’estero

Oltre a Floriani Mussolini, la Lazio ha altri giocatori in prestito in Serie B e nei campionati esteri, ma nessuno di questi ha brillato particolarmente al punto da far emergere grossi talenti. La situazione dei giocatori in prestito, quindi, non offre al momento grandi opportunità per Sarri o per la Lazio, ma potrebbe rivelarsi utile per operazioni future, in cui alcuni di questi giocatori potrebbero essere ceduti o rientrare in rosa a seconda delle necessità.

In ogni caso, la Lazio dovrà prendere decisioni strategiche riguardo ai giocatori in prestito, cercando di bilanciare liquidità e rendimento, in un mercato che potrebbe portare sorprese sia in entrata che in uscita.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.