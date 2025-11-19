Prestiti Lazio, c’è un solo talento bianconceleste che brilla in Serie A: Floriani Mussolini! L’esterno si fa spazio nella Cremonese, ma c’è il rischio di perderlo

Un tema importante in casa Lazio riguarda i giocatori in prestito, che potrebbero svolgere un ruolo cruciale nelle dinamiche di mercato della squadra. Questo potrebbe avere implicazioni sia per la questione degli esuberi, sia per la possibilità di monetizzare alcune cessioni, un aspetto che potrebbe rivelarsi molto utile per le casse biancocelesti e per Claudio Lotito.

Floriani Mussolini unico in Serie A

Secondo un’analisi di Radio Laziale, l’unico giocatore in prestito che gioca nel campionato di Serie A è Romano Floriani Mussolini. Il terzino laterale, che quest’anno veste la maglia della Cremonese, ha avuto un inizio di stagione difficile, restando inizialmente ai margini come panchinaro fisso. Tuttavia, Floriani Mussolini ha saputo conquistare spazio nelle ultime settimane, mettendo in mostra le sue qualità e facendo notare la sua crescita.

Rischio riscatto per Floriani Mussolini

La Lazio, come riportato dall’analisi, ha fissato un diritto di riscatto per Floriani Mussolini, e se il difensore continuasse a crescere come sembra, la Cremonese potrebbe decidere di esercitarlo, portando il calciatore lontano dalla Lazio. Questo potrebbe rappresentare un altro colpo di mercato per la Cremonese, ma anche una possibile cessione che porterebbe liquidità nelle casse della Lazio, che avrebbe bisogno di fondi per rinforzare la propria rosa.

I talenti all’estero

Oltre a Floriani Mussolini, la Lazio ha altri giocatori in prestito in Serie B e nei campionati esteri, ma nessuno di questi ha brillato particolarmente al punto da far emergere grossi talenti. La situazione dei giocatori in prestito, quindi, non offre al momento grandi opportunità per Sarri o per la Lazio, ma potrebbe rivelarsi utile per operazioni future, in cui alcuni di questi giocatori potrebbero essere ceduti o rientrare in rosa a seconda delle necessità.

In ogni caso, la Lazio dovrà prendere decisioni strategiche riguardo ai giocatori in prestito, cercando di bilanciare liquidità e rendimento, in un mercato che potrebbe portare sorprese sia in entrata che in uscita.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora