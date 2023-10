Pistocchi sul gol di Pulisic: «In sala Var non è il caso di inserirci qualche ex calciatore?»

Pistoccchi, il giornalista pubblica un duro post su Twitter relativo al gol di Pulisic che ha fatto scalpore durante il turno di campionato

POST – Nella notte di Dazn, durante OpenVar , il designatore #Rocchi , “costretto”dall’ottimo Cattaneo (chissà perché a #Sky se lo sono fatti scappare)) a spiegare l’episodio più controverso dell’8^giornata, il gol di Pulisic in GenMil ha spiegato che il Var DiPaolo non aveva immagini che consentissero di prendere una decisione che non lasciasse dubbi.

Tesi poco credibile, viste le 10 lelecamere disponbili per il Var. Infatti poco dopo sono passate altre immagini che danno certezza: il controllo di Pulisic è stato fatto con l’aiuto del braccio destro, la palla cambia rotazione, quasi si ferma e cade in perpendicolare.

Come hanno fatto notare sia Behrami che Parolo (ottimi), che Cesari a Pressing”se avesse colpito il petto, sarebbe schizzata via. Ma per leggere questa situazione è necessario conoscere il calcio e le sue dinamiche, cosa che non tutti gli arbitri sono in grado di fare: non è il caso di mettere al Var qualche ex calciatore?