 Piscedda su Como Lazio: «Biancocelesti troppo brutti. Ecco cosa è mancato» - Lazio News 24
Connect with us

Hanno Detto

Piscedda su Como Lazio: «Biancocelesti troppo brutti. Ecco cosa è mancato»

Hanno Detto

Rambaudi sicuro: «Sconfitta? Lazio prevedibile e bisognerà reagire in quella maniera»

Hanno Detto

Mattei sulla Lazio: «Declino totale da parte dei biancocelesti. Su Sarri dico che...»

Hanno Detto

Briga contro Lotito: «Lazio, un giorno sopravviverai a questo schifo di gestione!»

Hanno Detto

Giordano sulla Lazio: «Ha subito la superiorità del Como. Mi preoccupa questa cosa»

Hanno Detto

Piscedda su Como Lazio: «Biancocelesti troppo brutti. Ecco cosa è mancato»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Piscedda dopo Como-Lazio: «Prestazione bruttissima, serve più attenzione»

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la pesante sconfitta subita dalla squadra biancoceleste nella trasferta contro il Como. Una partita che ha lasciato molti dubbi e che, secondo Piscedda, evidenzia problemi tattici e mentali più profondi.

Piscedda sull’atteggiamento della Lazio

«Prestazione bruttissima» – ha esordito Piscedda senza mezzi termini – «la squadra non si è saputa organizzare davanti al gioco del Como, e questo mi ha fatto preoccupare. Penso che si possa trattare di un semplice incidente di percorso, ma l’approccio visto ieri è stato davvero preoccupante».

L’ex biancoceleste ha poi analizzato in dettaglio le responsabilità sul primo gol subito: «Sul primo gol il Como ha costruito una bella azione, ma Tavares si è fatto saltare troppo facilmente, Provstgaard era troppo largo e Gila ha dormito. Serve maggiore attenzione, questi errori non sono ammissibili a certi livelli».

Un centrocampo squilibrato

Piscedda ha puntato il dito anche sul centrocampo, considerato uno dei reparti più in difficoltà nella gara contro il Como: «Il centrocampo ieri era talmente squilibrato che, onestamente, anche se al posto di Cataldi ci fosse stato Rovella, non sarebbe cambiato nulla. Sono mancati equilibrio e tempi di gioco, e il reparto ha faticato per tutta la partita».

Poi un commento più severo rivolto ai singoli: «Io mi aspetto tanto da chi guadagna di più e da chi rappresenta questa squadra. Per esempio, da Zaccagni mi aspetto molto di più. Ieri siamo andati spesso fuori tempo per via dei passaggi veloci degli avversari, e il centrocampo ha corso male, senza mai trovare le giuste distanze».

Problemi noti e soluzioni già viste

Piscedda ha infine ricordato come anche nella scorsa stagione la Lazio non brillasse tecnicamente, ma fosse riuscita comunque a trovare una sua identità: «Anche lo scorso anno eravamo poveri tecnicamente, ma abbiamo trovato una quadra. Non è che perdi sempre se sei tecnicamente inferiore. Il problema è che, al momento, mancano organizzazione e atteggiamento».

Il messaggio è chiaro: la Lazio deve reagire in fretta. Servono più attenzione, più personalità e soprattutto un piano tattico più solido per evitare di incappare in altre brutte figure come quella di Como.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.