Pisa Lazio, serve maturità alla squadra di Sarri. Fondamentale vincere anche nelle gare sporche: senza tifosi e un tabù da sfatare

Pisa Lazio, alla squadra di Sarri serve vincere anche nelle gare sporche: senza tifosi c’è un tabù da sfatare. L’analisi del Corriere della Sera

Una buccia di banana da evitare a tutti i costi. Questa sera la Lazio scenderà in campo all’Arena Garibaldi per affrontare il Pisa, ma lo farà senza il supporto dei propri tifosi, dopo il divieto di trasferta imposto dalle autorità per motivi di ordine pubblico. Una decisione che ha lasciato amarezza tra i sostenitori biancocelesti, ma che non deve distrarre la squadra di Maurizio Sarri da un obiettivo chiaro: dare continuità alla vittoria contro la Juventus e continuare la risalita in classifica.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, la Lazio ha mostrato un andamento chiaro in questa stagione: ha vinto solo quando è riuscita a sbloccare la partita nei primi dieci minuti. È accaduto contro Verona, Genoa e Juventus, tutte gare in cui i biancocelesti hanno potuto impostare il gioco sul contropiede e sulla solidità difensiva. In quei match, Ivan Provedel ha sempre mantenuto la porta inviolata, confermando la forza della retroguardia laziale.

L’obiettivo: vincere anche soffrendo

Per compiere il salto di qualità e tornare stabilmente in zona Europa, la squadra di Sarri deve imparare a vincere anche le partite più difficili e bloccate, quelle in cui non basta un avvio brillante per indirizzare il risultato. Servono pazienza, lucidità e idee per trovare il gol anche nei momenti di maggiore equilibrio.

Il tecnico toscano lo sa bene e, alla vigilia del match di Pisa, ha insistito con i suoi su questo concetto: la maturità di un gruppo si misura anche nella capacità di restare compatto e determinato quando la partita non si mette subito in discesa.

Senza il calore dei tifosi al seguito, ma con la consapevolezza dei propri mezzi, la Lazio è chiamata a una prova di carattere. Una vittoria “sporca”, ma pesante, sarebbe il segnale di una squadra finalmente pronta a ritrovare continuità e ambizione.

