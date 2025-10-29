Lazio, assenza forzata quella di quel giocatore. Maurizio Sarri è fortemente preoccupato della situazione! - Lazio News 24

Pisa-Lazio: Hysaj resta a Formello, assenze pesanti per Sarri. La situazione attuale dei biancocelesti

La sfida di Serie A tra Pisa e Lazio si avvicina e i biancocelesti devono fare i conti con alcune assenze importanti. Tra i convocati stilati da Maurizio Sarri per la trasferta toscana, spicca l’assenza di Elseid Hysaj, terzino della Lazio. La decisione di non includere il giocatore in lista è stata presa a scopo precauzionale: Hysaj sta infatti recuperando da una tendinopatia al ginocchio destro e la società preferisce non forzare i tempi del rientro. Il difensore rimarrà dunque a Formello, dove proseguirà il percorso di recupero con riposo e terapie mirate, sotto la supervisione dello staff medico della Lazio.

L’assenza di Hysaj si aggiunge a quella di altri giocatori che non saranno disponibili per la trasferta contro il Pisa. Tra questi figurano Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri e Nuno Tavares. La lista dei convocati della Lazio evidenzia quindi alcune scelte obbligate, con Sarri chiamato a rimodellare l’undici titolare e le scelte tattiche in vista della gara.

Nonostante queste defezioni, il tecnico della Lazio punta a mantenere continuità di gioco e intensità, cercando di sfruttare al meglio le risorse disponibili. La preparazione della squadra a Formello è stata attentamente calibrata per garantire che tutti i giocatori pronti possano affrontare la partita nelle migliori condizioni fisiche. La gestione oculata dei giocatori infortunati, come Hysaj, rientra nella strategia della Lazio per proteggere il gruppo e preservare la competitività nel corso della stagione.

L’attenzione della società biancoceleste resta alta sul fronte infortuni, con il team medico che continua a monitorare la situazione di tutti i calciatori. Hysaj, in particolare, rappresenta un elemento chiave sulla fascia difensiva della Lazio, e il club preferisce attendere il pieno recupero prima di reintegrarlo nelle partite ufficiali. Il ritorno del terzino al 100% sarà fondamentale per dare maggiore stabilità al reparto difensivo e garantire continuità tattica agli schemi di Sarri.

In conclusione, la trasferta di Pisa si preannuncia impegnativa per la Lazio, tra assenze precauzionali e scelte strategiche dello staff tecnico. La gestione degli infortuni, come nel caso di Hysaj, dimostra la volontà del club di preservare i propri giocatori e di puntare a risultati importanti senza compromettere la salute degli atleti. Sarri e la società confidano di recuperare al più presto tutti gli assenti per affrontare le prossime sfide di campionato con la squadra al completo e competitiva.

