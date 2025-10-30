 Pisa, Gilardino ha diramato i convocati per la sfida contro la Lazio: ecco le scelte del tecnico dei toscani per il match di questa sera
Pisa, Gilardino ha diramato i convocati per la sfida contro la Lazio: ecco le scelte del tecnico dei toscani per il match di questa sera

53 minuti ago

Gilardino

Pisa Lazio, il tecnico dei toscani Gilardino ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera. Ecco la lista completa.

Si sta avvicinando sempre di più la sfida fra Pisa e Lazio. Gli uomini di Sarri non possono permettersi errori per continuare la risalita. I toscani hanno bisogno di punti per provare a non compromettere ancora di più la classifica.

A poche ore dalla sfida contro i biancocelesti, il tecnico Gilardino ha diramato la lista dei convocati per il match delle 20:45. Ecco la lista completa:

# 1 – Adrian SEMPER
# 3 – Samuele ANGORI       
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 18 – Mbala NZOLA
# 20 – Michel AEBISCHER
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 44 – Daniel DENOON
# 76 – Jeremy MBAMBI
# 94 – Giovanni BONFANTI

Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

