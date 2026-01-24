Connect with us

Pierotti nel post partita: «Questo pareggio ci lascia qualcosa! Potevamo migliorare in questo aspetto»

Santiago Pierotti, attaccante del Lecce, ha parlato nel post partita del match della 22a giornata contro la Lazio

L’attaccante del Lecce, Santiago Pierotti, ha parlato nel post gara del match contro la Lazio giocatosi allo stadio “Via Del Mare” in questa 22a giornata di Serie A. Le sue parole rilasciate a Sky Sport, secondo quanto ripreso da Tmw:

«E’ un pareggio che ci lascia qualcosa, potevamo fare di più negli ultimi 15 m.».

