«Baroni deve ritornare ad essere quello della Lazio». Sentite cosa ha appena detto quel grande direttore sportivo - Lazio News 24

Petrachi sul Baroni della Lazio: identità e temperamento al Torino. La situazione attuale dei biancocelesti

Gianluca Petrachi, neo-direttore sportivo del Torino, ha ufficialmente preso la parola in conferenza stampa, raccontando obiettivi, aspettative e riferimenti del suo percorso professionale. Nonostante il ruolo fosse già noto all’ambiente granata, Petrachi non ha evitato le formalità, spiegando la sua visione del progetto Torino e ricordando con entusiasmo il periodo condiviso con Marco Baroni alla Lazio.

Durante l’incontro con la stampa, Petrachi ha elogiato il Baroni che aveva conosciuto da giocatore e successivamente da allenatore: «A Baroni ho chiesto soltanto di essere il Marco Baroni che conosco, di tirare fuori tutto ciò che ha dentro. Abbiamo giocato insieme a Lecce: da calciatore era cazzutissimo, ora voglio che da allenatore esprima la sua personalità. Marco può e deve fare di più, lui lo sa e gliel’ho detto».

Il ds ha sottolineato come la Lazio fosse per lui un esempio di squadra con carattere e determinazione: «Nella sua Lazio vedevo voglia di aggredire, di imporre il proprio gioco, non di stare in attesa. Voglio che il Torino oggi abbia la stessa identità». L’idea di Petrachi è chiara: Baroni deve trasmettere ai suoi giocatori le caratteristiche che lo hanno reso speciale, trasformando la squadra in un gruppo riconoscibile per temperamento, aggressività e volontà di prevalere.

«Mi aspetto una squadra che gli somigli», ha continuato Petrachi. «Baroni è un grande lavoratore e ha un carattere forte: l’unica cosa che deve fare è pretendere dai suoi giocatori la stessa intensità e la stessa voglia di vincere. Se riuscirà a trasmettere queste qualità, il Torino potrà avere un’identità chiara, come aveva la sua Lazio».

In sintesi, Petrachi guarda al Torino con l’idea di costruire un gruppo competitivo e determinato, prendendo spunto dall’esperienza alla Lazio per valorizzare il temperamento e la leadership di Baroni, elementi fondamentali per il futuro della squadra granata.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO