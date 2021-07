Peruzzi, il suo addio è ancora da ufficializzare: la situazione

L’addio di Peruzzi alla Lazio sembra essere cosa certa, ma ancora non è ufficiale: ecco qual è la situazione

Ieri sembrava dover essere la giornata dell’annuncio ufficiale, ma alla fine non è arrivato nulla. L’addio tra Peruzzi e Lazio pare essere cosa fatta, ma al momento manca l’ufficialità. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, martedì l’ex portiere si sarebbe recato a Formello per avviare la pratica per la risoluzione, che non avrebbe però ancora inviato.

Le possibilità di riavvicinamento sarebbero ormai pari allo zero. Entrambi le parti proverebbero un senso di delusione, con il buon Angelo che attendeva probabilmente una chiamata chiarificatrice per ottenere la maggiore operatività richiesta. Potrebbero pesare però anche i dissidi di qualche mese fa, con i casi tamponi e Luis Alberto. Tutto ricucito grazie a Tare e Inzaghi. Ora però la rottura appare un qualcosa di insanabile e l’addio inevitabile.