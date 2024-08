Pellegrini Lazio, strada TRACCIATA! Cessione COMPLICATA, il motivo è... ULTIMISSIME

Pellegrini-Lazio, strada tracciata: il terzino viaggia verso la permanenza in biancoceleste. Può partire soltanto in un caso

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio in entrata resta ancora apertissimo ma alcune zone di campo sono considerate assolutamente già coperte.

Non risultano in questo senso riflessioni in entrata a sinistra, si conta sul rientro di Tavares e per Pellegrini sono arrivate solo richieste in prestito. Può partire solo se la Lazio anticiperà il riscatto dalla Juve previsto nel 2025 versando 4 milioni, c’è un obbligo da rispettare.