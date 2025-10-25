Pellegrini ci sarà per Lazio Juve? Spuntano fuori delle novità molto importanti

Emergenza infortuni in Lazio: Pellegrini ci prova per la panchina. La situazione

La Lazio si prepara ad affrontare un’altra sfida complicata, con l’emergenza infortuni che continua a condizionare le scelte di Sarri. Tra i giocatori in dubbio c’è Lorenzo Pellegrini, reduce da una distrazione al ginocchio che si trascina dalla gara di Genova. Nonostante il problema fisico, il terzino biancoceleste ci prova e punta a entrare almeno in panchina per la prossima partita. Con soli due allenamenti nelle gambe, appare difficile pensare a un impiego da titolare, ma la determinazione del giocatore è evidente: vuole esserci a tutti i costi, soprattutto contro la sua ex squadra, dimostrando grande attaccamento ai colori della Lazio.

La situazione di Formello è complicata. Nuno Tavares è fermo ai box a causa di un problema muscolare, e questo rende Pellegrini il sostituto ideale per Sarri. Tuttavia, la lunga lista di assenti della Lazio sta costringendo il tecnico a valutare attentamente ogni opzione. L’inizio di stagione è stato segnato da continui stop e acciacchi, e ogni scelta va ponderata per non aggravare ulteriormente le condizioni dei giocatori disponibili. Pellegrini, pur non essendo ancora al cento per cento, ha svolto solo la parte tattica nell’ultimo allenamento, segno della prudenza dello staff medico e dell’attenzione della Lazio a non forzare il rientro.

La convocazione di Pellegrini sarà decisiva per determinare il numero degli indisponibili. Se il giocatore riuscirà a entrare nella lista, la Lazio potrebbe contare su sei giocatori out; in caso contrario, le assenze salirebbero a sette. Questo scenario costringe Sarri a pensare a soluzioni alternative, sia per la difesa che per il centrocampo, e a valutare eventuali cambiamenti tattici in vista della partita.

Nonostante le difficoltà, la presenza di Pellegrini in panchina rappresenterebbe un segnale importante per l’ambiente biancoceleste. La Lazio punta a ritrovare continuità e competitività, e ogni piccolo rientro può fare la differenza in questa fase delicata della stagione. La gestione degli infortuni resta dunque un nodo cruciale: Sarri dovrà dosare le energie dei suoi giocatori e pianificare al meglio l’impiego di chi è vicino al rientro, come Pellegrini, per affrontare la sfida con equilibrio e determinazione.

In definitiva, la Lazio si trova davanti a una scelta importante: forzare il rientro di Pellegrini, contando sulla sua esperienza e sulla voglia di esserci, oppure attendere la piena guarigione del giocatore, per non rischiare ulteriori complicazioni. La decisione sarà determinante per il prossimo match e per la gestione dell’emergenza infortuni che sta caratterizzando l’inizio di stagione dei biancocelesti.

