Pedro Lazio, si avvicina un nuovo record: un gol per superare quella bandiera biancoceleste e scrivere la storia

Pedro Lazio, un nuovo record è in arrivo: una rete per superare quella bandiera biancoceleste e scrivere la storia

Il primo squillo della nuova stagione biancoceleste porta il nome di Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo classe 1987, ex Barcellona e Chelsea. Nella sfida contro la Primavera, il mancino dello spagnolo ha colpito palo e rete in un’esecuzione da manuale, confermando il suo talento cristallino a pochi giorni dal suo 38° compleanno.

Pedro si è già distinto lo scorso maggio con un rigore decisivo contro l’Inter, che ha avuto un peso storico: ha tolto ai nerazzurri lo scudetto e lo ha consacrato simbolo dei festeggiamenti a Napoli. Con 14 gol nella passata stagione, di cui 10 in Serie A, ha eguagliato il rendimento di Valentín Castellanos, attaccante argentino arrivato in estate, ma con mille minuti in meno sul campo. La sua media realizzativa — una rete ogni 149 minuti — lo avvicina ai massimi picchi della sua carriera.

Nonostante l’età, Pedro rimane un elemento decisivo per la Lazio. Lo dimostrano i 9 gol segnati da subentrato, nessuno dei quali è stato vano: in tutte le partite in cui ha timbrato il cartellino, la squadra non ha mai perso. Attualmente vanta 34 reti in maglia biancoceleste, superando Mattia Zaccagni (esterno offensivo classe ’95) e posizionandosi al 40° posto tra i marcatori all-time della società.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Pedro potrebbe diventare il primo giocatore 38enne a segnare nella storia della Lazio, superando il leggendario Miroslav Klose, ex centravanti tedesco e campione del mondo nel 2014. Il traguardo potrebbe arrivare già il 24 agosto contro il Como.

Nonostante la concorrenza e l’incertezza sul ruolo da titolare, Pedro mantiene vivo l’entusiasmo: “Abbiamo il livello per andare in Champions”, ha dichiarato. E mentre il tempo corre, lui continua a divertirsi e a far divertire, dimostrando che l’esperienza può ancora fare la differenza.