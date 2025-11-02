Pedro, il giocatore potrebbe restare alla Lazio con un ruolo differente: la nuova idea di Lotito per lo spagnolo

Pedro, la Lazio non vorrebbe privarsi del giocatore e ragiona sulla possibilità di tenerlo con un ruolo differente al termine della stagione.

«Porte aperte a Pedro», era stato l’invito lanciato da Lotito e Fabiani alla fine della scorsa stagione, e a quanto pare l’invito resta valido anche oggi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Pedro potrebbe essere legato a un ruolo all’interno della società biancoceleste. A giugno, quando il contratto dello spagnolo giungerà alla scadenza, la Lazio potrebbe proporgli un incarico in società, magari una panchina nel settore giovanile, in modo da mantenere il suo legame con il club e allo stesso tempo valorizzare la sua esperienza ai più giovani.

Al momento, però, Pedro non ha ancora deciso cosa fare. In un’intervista recente, l’ex attaccante del Barcellona ha spiegato: «Non so cosa farò dopo, se voglio fare l’allenatore. Non penso già di lasciare il calcio, devo prendermi uno-due anni per me e per stare con la mia famiglia. Non so se sceglierò un’altra squadra dopo la Lazio. È difficile continuare su questo livello». Le parole mettono in evidenza come Pedro stia valutando con calma il proprio futuro, senza fretta di prendere decisioni definitive.

In Spagna, a Tenerife, ha parte della famiglia e i figli più grandi lo aspettano. I suoi concittadini sognano un ritorno per rivederlo in campo nella sua terra d’origine. Nel frattempo, diversi ex compagni hanno provato a convincerlo a ripartire altrove: Xavi lo chiamava ai tempi del Barcellona, Fabregas lo ha più volte corteggiato per portarlo a Como, mentre in America mantiene contatti con amici e colleghi di squadra. Tuttavia, non è detto che Pedro riprenda a giocare: un anno fa, nel pieno della sua seconda giovinezza calcistica, dichiarava di voler restare a lungo in campo. Oggi, con il modulo di Sarri che limita il suo ruolo da trequartista, la situazione appare più complicata.

Due anni fa, però, Pedro aveva già aperto alla possibilità di rimanere a Roma in ruoli diversi: «Non ho ricevuto una proposta, qualche volta ne abbiamo parlato con il diesse Fabiani perché dice che sono e posso ancora essere un esempio per i giovani. Mi piacerebbe e sarebbe bellissimo un ruolo all’interno della Lazio, anche come allenatore fra qualche anno”.

Insomma, il futuro di Pedro rimane un’incognita. Tra un eventuale ruolo in società, la possibilità di allenare e la possibilità di staccare per qualche anno, sarà il tempo a chiarire quale strada sceglierà lo spagnolo, sempre con il cuore legato al club che lo ha accolto a Roma.