Pedro Lazio, lo spagnolo vuole essere decisivo anche contro la Juventus. I bianconeri sono l’unica squadra a cui non ha segnato. I dettagli

Pedro Lazio, l’arma segreta che deve ancora scaldare i motori. Lo spagnolo ha messo nel mirino proprio la Juventus.

La Lazio può contare su un asso dalla panchina, ma fino a questo momento Pedro Rodriguez non è riuscito a incidere come ci si aspettava. L’esperienza dello spagnolo è indiscutibile: in sedici anni di carriera non gli era mai capitato di rimanere a secco fino alla fine di ottobre. Eppure, il tecnico Sarri sa di avere a disposizione un giocatore capace di cambiare le partite, soprattutto entrando dalla panchina.

Pedro Lazio è noto per il suo fiuto del gol e per la capacità di rendersi decisivo nei momenti chiave. Come riportato da Il Messaggero, in Serie A lo spagnolo ha già punito diciannove squadre: tra queste ci sono tutte le grandi del campionato italiano, come Napoli, Atalanta, Fiorentina, le due milanesi e le due romane. L’unica big che manca all’appello è proprio la Juventus, prossimo avversario della Lazio, contro cui Pedro ha deciso di voler lasciare il segno.

L’impatto di Pedro Lazio sulla squadra non è solo statistico: ogni volta che lo spagnolo ha trovato la rete, la Lazio ha beneficiato in termini di punti. Nel dettaglio, delle ventisei partite in cui Pedro ha segnato in Serie A, la Lazio ne ha perse solo una — contro il Napoli nel 2022 — mentre nelle restanti ha conquistato diciannove vittorie e sei pareggi. Questo dato evidenzia quanto la presenza in area e il senso del gol di Pedro possano trasformare il destino di una partita.

Il problema attuale, però, rimane la mancanza di continuità. Nonostante la fiducia di Sarri, Pedro Lazio deve ritrovare il ritmo e il gol per tornare a incidere in maniera determinante. La prossima sfida contro la Juventus sarà un’occasione d’oro per lo spagnolo per sbloccarsi, dimostrando ancora una volta quanto la sua esperienza possa essere un valore aggiunto per la squadra.

Oltre al gol, Pedro Lazio offre anche qualità nella gestione del pallone, nella profondità e nel dialogo con i compagni: elementi che Sarri apprezza e che possono risultare decisivi nel corso di una stagione lunga e competitiva. La speranza per i tifosi è che Pedro possa finalmente invertire questa striscia di partite a secco, garantendo quella spinta in più che la Lazio cerca nelle grandi sfide.

Pedro resta quindi una carta fondamentale, un jolly in grado di cambiare le partite e, con un gol o un assist, di confermare quanto la Lazio possa contare su di lui anche nei momenti più delicati della stagione.