Connect with us

News

Pedro Lazio, lo spagnolo vuole essere decisivo anche contro la Juventus. I bianconeri sono l'unica squadra a cui non ha segnato. I dettagli

News

Lazio, c'è un problema in attacco? I numeri non premiamo assolutamente la squadra di Sarri. E contro la Juventus...

News

Lazio, altra tegola per Sarri: un giocatore a forte rischio per la sfida di domani contro la Juventus. Le sue condizioni

News

Flaminio Lazio, spunta una nuova ipotesi che cambierebbe tutto. Di cosa si tratta e quali potrebbero essere le prossime mosse del club biancoceleste

News

Zaccagni Lazio, i numeri parlano chiaro: il numero 10 è un vero amuleto per i biancocelesti. Ed ora nel suo mirino è finita la Juventus

News

Pedro Lazio, lo spagnolo vuole essere decisivo anche contro la Juventus. I bianconeri sono l’unica squadra a cui non ha segnato. I dettagli

Lazio news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Pedro
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Pedro

Pedro Lazio, l’arma segreta che deve ancora scaldare i motori. Lo spagnolo ha messo nel mirino proprio la Juventus.

La Lazio può contare su un asso dalla panchina, ma fino a questo momento Pedro Rodriguez non è riuscito a incidere come ci si aspettava. L’esperienza dello spagnolo è indiscutibile: in sedici anni di carriera non gli era mai capitato di rimanere a secco fino alla fine di ottobre. Eppure, il tecnico Sarri sa di avere a disposizione un giocatore capace di cambiare le partite, soprattutto entrando dalla panchina.

Pedro Lazio è noto per il suo fiuto del gol e per la capacità di rendersi decisivo nei momenti chiave. Come riportato da Il Messaggero, in Serie A lo spagnolo ha già punito diciannove squadre: tra queste ci sono tutte le grandi del campionato italiano, come Napoli, Atalanta, Fiorentina, le due milanesi e le due romane. L’unica big che manca all’appello è proprio la Juventus, prossimo avversario della Lazio, contro cui Pedro ha deciso di voler lasciare il segno.

L’impatto di Pedro Lazio sulla squadra non è solo statistico: ogni volta che lo spagnolo ha trovato la rete, la Lazio ha beneficiato in termini di punti. Nel dettaglio, delle ventisei partite in cui Pedro ha segnato in Serie A, la Lazio ne ha perse solo una — contro il Napoli nel 2022 — mentre nelle restanti ha conquistato diciannove vittorie e sei pareggi. Questo dato evidenzia quanto la presenza in area e il senso del gol di Pedro possano trasformare il destino di una partita.

Il problema attuale, però, rimane la mancanza di continuità. Nonostante la fiducia di Sarri, Pedro Lazio deve ritrovare il ritmo e il gol per tornare a incidere in maniera determinante. La prossima sfida contro la Juventus sarà un’occasione d’oro per lo spagnolo per sbloccarsi, dimostrando ancora una volta quanto la sua esperienza possa essere un valore aggiunto per la squadra.

Oltre al gol, Pedro Lazio offre anche qualità nella gestione del pallone, nella profondità e nel dialogo con i compagni: elementi che Sarri apprezza e che possono risultare decisivi nel corso di una stagione lunga e competitiva. La speranza per i tifosi è che Pedro possa finalmente invertire questa striscia di partite a secco, garantendo quella spinta in più che la Lazio cerca nelle grandi sfide.

Pedro resta quindi una carta fondamentale, un jolly in grado di cambiare le partite e, con un gol o un assist, di confermare quanto la Lazio possa contare su di lui anche nei momenti più delicati della stagione. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.