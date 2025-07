Pedro Lazio, arrivano gli auguri dei tifosi del Napoli! Ecco perchè celebrano l’attaccante biancoceleste

Pedro Lazio, arrivano gli auguri dei tifosi del Napoli! Ecco perchè celebrano l’attaccante spagnolo. Il motivo

In occasione del trentottesimo compleanno di Pedro Rodríguez, attaccante della Lazio noto per la sua lunga carriera tra Barcellona, Chelsea e Roma, i tifosi biancocelesti si sono mobilitati sui social per celebrarlo. Ma la vera sorpresa è arrivata dal popolo partenopeo, che non ha dimenticato il ruolo decisivo dello spagnolo nella corsa al quarto scudetto del Napoli.

Pedro, classe 1987, ha vestito la maglia della Lazio dal 2021 e si è distinto per la sua tecnica raffinata e l’esperienza internazionale. Tra i momenti più memorabili della sua stagione in Serie A spicca la doppietta contro l’Inter, una prestazione che ha indirettamente favorito il trionfo del Napoli. In quella partita, il suo contributo ha messo un freno alle ambizioni nerazzurre, spianando la strada agli azzurri verso un titolo atteso da anni.

Questo gesto non è passato inosservato a Napoli, dove i tifosi continuano a portare Pedro nel cuore. Il post ufficiale della Lazio per il compleanno dell’attaccante è stato invaso dai messaggi dei sostenitori azzurri: “Auguri Pedro, Napoli ti ama”, “Senza di te il 4° scudetto sarebbe stato impossibile”, “Ti aspettiamo al Maradona per la meritata standing ovation”. Un’affezione che va oltre la rivalità sportiva e testimonia come il calcio riesca a unire tifoserie diverse quando si riconosce il merito.

La scena calcistica italiana ha spesso assistito a momenti di rispetto reciproco tra club, ma la gratitudine di Napoli verso un giocatore di un’altra squadra è un gesto raro e significativo. Pedro non ha mai indossato la maglia azzurra, eppure è diventato, suo malgrado, una piccola icona del successo napoletano.

Un compleanno davvero speciale che ha trasformato un tributo in un ponte tra tifoserie, dimostrando come il calcio possa essere anche riconoscenza e passione condivisa.