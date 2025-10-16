Pedro Lazio, lo spagnolo il vero jolly biancoceleste: la nuova idea di Sarri

Pedro Lazio: il veterano di Sarri pronto a trascinare i biancocelesti a Bergamo. Lo spagnolo è sempre una sicurezza

In una fase complicata della stagione, la Lazio torna a fare affidamento su uno dei suoi uomini più esperti: Pedro. Ancora una volta, in piena emergenza, Maurizio Sarri si affida alla classe e all’esperienza dello spagnolo, diventato ormai una garanzia per la squadra biancoceleste. Domenica, a Bergamo contro l’Atalanta, il copione si ripeterà: senza Castellanos, Zaccagni e con Dia non ancora al meglio, sarà proprio Pedro il punto di riferimento offensivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha provato Pedro in ben tre ruoli diversi durante gli ultimi allenamenti, adattandolo a seconda del sistema di gioco scelto. Nel primo scenario, lo spagnolo è stato impiegato come falso nove in un 4-3-3 dinamico, affiancato da Noslin e Cancellieri sulle corsie laterali. A centrocampo, Basic, Guendouzi e Cataldi completavano lo schieramento, una soluzione che permetterebbe alla squadra di mantenere equilibrio anche senza un centravanti di ruolo.

Nel caso in cui Dia dovesse recuperare, Sarri starebbe pensando a un 4-4-1-1, con Pedro schierato alle spalle dell’attaccante senegalese e Basic spostato sulla fascia sinistra di centrocampo. Un’interpretazione più tattica e prudente, ma che consentirebbe al tecnico di sfruttare l’intelligenza calcistica e la visione di gioco dell’ex Barcellona e Chelsea.

Dopo la prova non brillante contro il Torino, Sarri sembra invece intenzionato a non utilizzare Pedro come semplice ala offensiva. A trentotto anni, il giocatore resta esplosivo ma va gestito con attenzione: il tecnico non vuole che si sfianchi correndo lungo la linea laterale, preferendo sfruttarne lucidità e tecnica tra le linee.

Nonostante l’età, Pedro continua a rappresentare una certezza per il gruppo. La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di adattarsi a più ruoli, lo rende un elemento prezioso in un momento in cui la rosa è falcidiata dagli infortuni. Sarri lo conosce bene e sa di poter contare su di lui nei momenti più difficili: “Pedro è un esempio per tutti, dà sempre disponibilità e qualità,” avrebbe confidato lo staff tecnico.

Domenica, al Gewiss Stadium, la Lazio cercherà riscatto e punti preziosi per la classifica. E ancora una volta, sotto gli occhi di tutti, sarà Pedro a guidare i biancocelesti, con la sua solita eleganza, esperienza e infinita voglia di vincere. LEGGI ANCHE >>> Pedro Lazio, l’intervista: «Avrei voluto finire la carriera al Barcellona. Mourinho e Guardiola? Entrambi vincitori. Con il Manchester United…»