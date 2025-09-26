Pedro, immortale l'attaccante della Lazio. Sarri ha in mente questa cosa per lui! - Lazio News 24

Lazio, Pedro è una risorsa senza tempo: Sarri pensa a lui da titolare contro il Genoa

La Lazio si affida ancora a Pedro, sempre più centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Nonostante i suoi 38 anni, l’attaccante spagnolo continua a smentire ogni luogo comune legato all’età. In campo, Pedro mostra freschezza atletica, esperienza e lucidità tattica, elementi che lo rendono un valore aggiunto per la formazione biancoceleste.

Dopo aver già riconquistato spazio sotto la breve gestione di Marco Baroni, Pedro si è guadagnato la fiducia anche con il ritorno di Sarri. Il tecnico toscano lo ha già schierato titolare nel derby, e ora sta seriamente valutando di confermarlo anche nella prossima sfida in programma a Marassi contro il Genoa.

La Lazio, infatti, sta vivendo un momento di emergenza a centrocampo, con diverse assenze che obbligano Sarri a riflettere su nuove soluzioni tattiche. Il classico 4-3-3 potrebbe essere momentaneamente accantonato a favore di un 4-4-2 o di un 4-2-3-1. In entrambi gli scenari, Pedro diventerebbe fondamentale nel ruolo di trequartista, agendo alle spalle di Castellanos e garantendo equilibrio e imprevedibilità nella manovra offensiva.

La sua capacità di adattarsi a più ruoli nel reparto avanzato è un’arma che la Lazio non può permettersi di trascurare, soprattutto in una fase delicata della stagione. L’alternanza con Dia resta un’opzione, ma l’esperienza e la visione di gioco dell’ex Barcellona sembrano offrire più garanzie.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri avrebbe particolarmente apprezzato la prestazione di Pedro nel derby, sia per la qualità tecnica che per il sacrificio in fase difensiva. Nonostante la concorrenza e l’anagrafe, lo spagnolo resta un punto di riferimento nello spogliatoio e sul campo.

In un momento in cui la Lazio è alla ricerca di maggiore continuità e concretezza, l’affidabilità di Pedro può rappresentare una chiave per invertire la rotta. I tifosi lo sanno bene e continuano a sostenerlo, affascinati da un calciatore che, pur avendo vinto tutto in carriera, mostra ancora fame e spirito di sacrificio.

Pedro e Lazio: una storia che continua a sorprendere. E forse, non ha ancora detto tutto.