Pedro è pronto a riprendersi completamente la sua Lazio. Quel fattore potrebbe essere determinante - Lazio News 24

Lazio, Pedro e Vecino restano punti fermi: Sarri si affida all’esperienza

In casa Lazio, il nuovo corso tecnico e l’arrivo di diversi giovani talenti hanno portato entusiasmo e freschezza alla rosa. Tuttavia, non bisogna dimenticare il valore dell’esperienza, soprattutto in un momento complicato come quello attuale, segnato dal blocco del mercato. Proprio per questo motivo, figure come Pedro Rodriguez e Matias Vecino assumono un ruolo ancora più centrale nel progetto di Maurizio Sarri.

Il tecnico biancoceleste, infatti, sa di poter contare su due giocatori che, seppur non più giovanissimi, rappresentano un’assoluta garanzia sia in termini di affidabilità che di mentalità. La Lazio punta a una stagione di rilancio e continuità dopo i cambiamenti estivi, e per farlo avrà bisogno anche della leadership silenziosa ma concreta di profili come Pedro, campione d’Europa e del mondo, e di Vecino, ormai una colonna del centrocampo.

Durante le prime amichevoli estive, Sarri ha voluto testare diversi nuovi innesti, dando minutaggio a giovani come Dele-Bashiru. Tuttavia, come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, il fatto che Pedro e Vecino abbiano giocato meno non è indice di una retrocessione nelle gerarchie. Al contrario: l’allenatore conosce perfettamente le loro qualità e sa già cosa possono offrire alla Lazio, sia dal primo minuto che a gara in corso.

Pedro, in particolare, rappresenta un’arma tattica fondamentale. La sua capacità di leggere le situazioni, adattarsi a più ruoli offensivi e incidere nei momenti chiave lo rendono un giocatore su cui Sarri continuerà a fare grande affidamento. Anche se il numero di minuti in campo potrà variare, il suo impatto sarà sempre determinante.

Vecino, dal canto suo, è il classico centrocampista di equilibrio, utile in fase di costruzione ma anche prezioso in copertura. Il suo contributo, come quello di Pedro, diventerà ancora più evidente quando la stagione entrerà nel vivo.

In conclusione, anche in un contesto di rinnovamento, la Lazio non può e non vuole rinunciare alla propria esperienza. E se è vero che i giovani rappresentano il futuro, è altrettanto vero che giocatori come Pedro saranno ancora una volta protagonisti nel presente biancoceleste.