Pedro batte il record di Klose: è il più anziano a segnare

Pedro, con il gol segnato in Lazio-Fiorentina, ha battuto il record di Klose diventando il calciatore più anziano della storia della Lazio a segnare

Come sottolineato dall’esperto di calcio Giuseppe Pastore, nella sua analisi, Pedro ha fatto la storia durante la partita contro la Fiorentina al 95′, quando ha segnato il gol che gli ha permesso di diventare il calciatore più anziano a segnare con la Lazio in Serie A. Con quel gol, l’ala destra spagnola ha superato il precedente record di Miroslav Klose, che nel 2016 aveva stabilito il primato con il suo gol contro la Fiorentina proprio nello stesso stadio.

L’ex attaccante tedesco aveva segnato all’età di 37 anni, 11 mesi e 6 giorni, ma il gol di Pedro il 7 gennaio 2026 lo ha relegato al secondo posto con 37 anni, 5 mesi e 10 giorni.

In questo momento speciale, un altro dato che emerge è l’importanza di Pedro nella Lazio, non solo per il suo talento ma anche per il suo spirito di sacrificio che lo ha reso una risorsa fondamentale per il tecnico Maurizio Sarri. Il suo gol all’ultimo minuto ha anche contribuito al pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, mostrando quanto sia determinante anche in un’età più avanzata.

Lista dei calciatori più anziani a segnare con la Lazio:

Pedro – 07/01/2026 – 38 anni, 5 mesi e 10 giorni Miroslav Klose – 15/05/2016 – 37 anni, 11 mesi e 6 giorni Paolo Di Canio – 02/04/2006 – 37 anni, 8 mesi e 24 giorni Giuseppe Biava – 10/05/2014 – 37 anni, 2 mesi e 4 giorni Sebastiano Siviglia – 27/02/2010 – 36 anni, 10 mesi e 29 giorni

Il record stabilito da Pedro è un altro momento significativo per la storia recente della Lazio, che ancora una volta si dimostra capace di valorizzare giocatori esperti in grado di fare la differenza anche con l’età che avanza.

