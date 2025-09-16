Pedro saluta la la Lazio? Suggestione Tenerife per il futuro, le ultimissimepe

Pedro saluta la la Lazio? Suggestione Tenerife per il futuro, le ultimissime notizie sul giocatore biancoceleste

Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo classe 1987, potrebbe vivere l’ultima stagione con la maglia della Lazio. L’ex Barcellona e Chelsea, vincitore di una Champions League e di un Mondiale con la Spagna, continua a offrire prestazioni di alto livello nonostante l’età, ma il suo futuro sembra sempre più lontano da Roma. Non è detto che questa sia la sua ultima annata da professionista, ma con ogni probabilità sarà l’ultima con l’aquila sul petto.

Il giocatore ha dichiarato più volte di voler ascoltare il proprio corpo prima di prendere una decisione definitiva. La scelta sarà sua, ma nel frattempo Pedro continua a dare il massimo per la squadra biancoceleste, contribuendo con esperienza e qualità. A fine stagione, valuterà se proseguire o chiudere il cerchio di una carriera straordinaria.

Ritorno alle origini: l’ipotesi Tenerife

Dalla Spagna arriva una suggestione romantica: il ritorno di Pedro nella sua terra natale, le Isole Canarie. In particolare, si parla del CD Tenerife, club in cui il calciatore è cresciuto prima di approdare alla cantera del Barcellona. Attualmente la squadra milita nella Primera Federación, la terza divisione del calcio spagnolo, ma punta al ritorno in Segunda División.

Secondo fonti vicine all’ambiente spagnolo, Pedro sarebbe disposto ad accettare un ritorno in patria, indipendentemente dalla categoria. Un gesto che ricorderebbe quello di Santi Cazorla, centrocampista spagnolo ex Villarreal e Arsenal, che ha scelto di chiudere la carriera con l’Oviedo, contribuendo alla promozione in Liga.

Un finale di carriera dal sapore di casa

Il possibile trasferimento di Pedro al Tenerife rappresenterebbe non solo un ritorno alle origini, ma anche un’opportunità per il club di accogliere una figura iconica del calcio spagnolo. Per i tifosi, sarebbe un sogno vedere “Pedrito” indossare nuovamente i colori della sua isola, portando con sé esperienza, carisma e un bagaglio tecnico di altissimo livello.

Con l’estate alle porte, il futuro di Pedro resta incerto, ma l’ipotesi Tenerife si fa sempre più concreta. Un finale di carriera che profuma di casa, di affetti e di gratitudine.