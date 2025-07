Pedro, 38 anni di classe pura: qual è la sua partita più importante con la Lazio? Il racconto delle 3 performance indimenticabili del fuoriclasse spagnolo in biancoceleste - Lazio News 24

Pedro e quella classe pura in casa Lazio nonostante i 38 anni. Ecco la situazione attuale

Un campione senza tempo, un fuoriclasse che continua a dipingere calcio con la stessa classe e la stessa fame di un ragazzino. Pedro Rodríguez Ledesma, per tutti semplicemente Pedro, compie oggi 38 anni, ma la sua carta d’identità sembra un dettaglio trascurabile di fronte alla magia che ancora regala in campo e che continuerà a produrre nella prossima stagione. Arrivato alla Lazio nel 2021, lo spagnolo non è stato solo un acquisto di lusso, ma un vero e proprio faro, un leader tecnico ed emotivo che ha portato in dote un palmarès da leggenda (Mondiale, Europeo, tre Champions League) e una mentalità vincente che ha contagiato l’intero ambiente. Per celebrare il suo compleanno, ripercorriamo tre delle sue più grandi partite in maglia biancoceleste, perle che raccontano la storia di un campione eterno.