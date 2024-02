Patto Sarri-giocatori per la Champions, il tecnico porta la squadra a cena fuori: «Crediamo a un grande finale». Le ultime

Secondo quanto riporta Il Messaggero, Sarri ha portato tutta la squadra e lo staff della Lazio a cena fuori vicino Formello, per una serata di spensieratezza e allegria. Bisogna mantenere l’unità interna per superare la tempesta esterna. Martedì mattina c’è stato un breve confronto , il gruppo è stremato ma ha dato segnali di vita: “Mancano 12 giornate mister, crediamo ancora alla risalita con un grande finale in Serie A”. Queste le parole dei giocatori rivolte al tecnico. Per Sarri stringersi intorno alla squadra è l’unica soluzione per superare il periodo di crisi.