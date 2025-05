Patric: «Non ho scelto io questo infortunio ma ho scelto io come provare a rialzarmi!» – FOTO

Patric, difensore spagnolo della, rassicura i propri tifosi per la sua condizione attraverso i propri canali social: le sue parole

Il difensore spagnolo biancoceleste Patric è tornato a parlare sui social per esprimere un breve commento da rendere pubblico per dare manforte ai tifosi capitolini e stringersi intorno a loro.

Infatti il giocatore della Lazio ha condiviso un post dove scrive un messaggio per caricarsi e per dare fiducia ai propri tifosi i quali sono tornati a sperare di rivederlo in campo per qualche spezzone di gioco in questi ultimi match di Serie A. Ecco le sue parole:

«Non ho scelto io questo infortunio ma ho scelto io come provare a rialzarmi».