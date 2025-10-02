Patric, è giunta l'ora di prendersi in mano la Lazio! Un vero e proprio jolly per Sarri - Lazio News 24

Patric torna protagonista: un jolly ritrovato per la Lazio di Sarri. La situazione

Dopo un’assenza lunga quasi un anno, Patric è finalmente tornato in campo nel match contro il Genoa, mettendo fine a un autentico calvario fatto di dolori, ricadute e operazioni. In un momento di emergenza totale per la Lazio, il rientro del difensore spagnolo rappresenta una notizia fondamentale per Maurizio Sarri, che ritrova un giocatore prezioso per la sua versatilità.

Come riportato dal Corriere dello Sport, se si escludono due brevi apparizioni nel marzo scorso, l’ultima presenza da titolare di Patric risaliva addirittura al 16 dicembre 2024, in occasione della pesantissima sconfitta interna per 6-0 contro l’Inter. Dopo quel ko, per lo spagnolo è iniziata una vera e propria odissea. Il 25 marzo, infatti, si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per stabilizzare i tendini peronei e riparare una lesione al peroneo breve, un infortunio delicato che ha richiesto lunghi tempi di recupero.

Il ritorno in campo di Patric non è solo un fatto numerico: la sua presenza porta con sé soluzioni tattiche importanti. Cresciuto come terzino destro nella cantera del Barcellona, il difensore si è poi affermato come centrale nella difesa a quattro di Sarri, dimostrando anche di sapersi adattare a più ruoli. A Marassi, contro il Genoa, l’allenatore toscano lo ha impiegato anche per alcuni minuti da mediano, una posizione che lo spagnolo aveva già ricoperto in passato in situazioni d’emergenza.

Questa duttilità fa di Patric un vero jolly nella rosa biancoceleste, tanto più utile in un periodo in cui tra squalifiche, infortuni e calo di forma, la Lazio fatica a trovare continuità. Il suo ritorno dà quindi una boccata d’ossigeno sia alla difesa che al centrocampo, offrendo a Sarri nuove opzioni tattiche per affrontare le sfide delle prossime settimane.

Nel contesto di una stagione finora altalenante, il recupero di Patric può diventare uno dei punti di svolta. La Lazio ha bisogno di uomini affidabili e pronti a tutto, e lo spagnolo ha già dimostrato di essere uno di questi. Ora starà a lui riconquistare spazio e continuità.