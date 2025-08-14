Patric Lazio, il difensore tornerà dopo la sosta: le condizioni del centrale

Patric Lazio, il difensore spagnolo sarà disponibile solo dopo la pausa, mentre Isaksen segue un recupero personalizzato.

Il principale protagonista della preparazione della Lazio in queste settimane resta Patric. Il centrale spagnolo, fermo per un piccolo infortunio, non sarà disponibile nelle prime giornate di campionato e tornerà solamente dopo la sosta. Lo staff medico della società capitolina sta monitorando attentamente il suo percorso di recupero, studiando un programma mirato per permettergli di reintegrarsi gradualmente negli allenamenti senza rischi. Patric sarà quindi una risorsa preziosa per Maurizio Sarri nelle gare successive, soprattutto in vista di un calendario impegnativo in cui la solidità difensiva sarà fondamentale.

Nel frattempo, il resto della rosa lavora per prepararsi al meglio per la sfida contro il Como. Buone notizie arrivano da Belahyane e Vecino, che stando a quanto riportato da Il Messaggero, essere disponibili per la gara, mentre resta da valutare la condizione di Gigot, la cui presenza sarà confermata nei prossimi giorni. Sarri e il suo staff stanno bilanciando attenzione medica e preparazione tattica per garantire una squadra competitiva fin dall’inizio della stagione.

In secondo piano c’è anche Gustav Isaksen, il danese fermo a causa della mononucleosi che lo ha tenuto lontano dal ritiro sin dal quarto giorno. «Il mio obiettivo è tornare presto a disposizione e reintegrarmi con il gruppo», ha spiegato in passato il giocatore. Fino a quel momento, sarà temporaneamente sostituito da Cancellieri, che coprirà il ruolo in attesa del ritorno del danese.

Per quanto riguarda Patric, il club resta prudente: la scelta di rinviare il suo rientro alla pausa permette di gestire il recupero in maniera ottimale, evitando rischi di ricadute. La sua disponibilità dopo la sosta garantirà maggiore sicurezza difensiva e continuità in un reparto centrale che Sarri vuole solido e affidabile.

L’obiettivo della Lazio resta chiaro: mettere a disposizione del tecnico una squadra completa e competitiva, con giocatori chiave come Patric pronti a dare il loro contributo in Serie A quando servirà di più, senza forzare i tempi e tutelando la loro condizione fisica.