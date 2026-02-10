Hanno Detto
Patric: «Il pareggio all’ultimo fa male, ma resta la prestazione di carattere e di sacrificio»
Il difensore della Lazio ha commentato sui social il pareggio rimediato allo Stadium contro la Juventus. Le sue parole
Il clima in casa Lazio si fa incandescente. Archiviato il capitolo campionato, la squadra biancoceleste si prepara a un bivio fondamentale della propria stagione. La missione è chiara: dimenticare l’amarezza di Torino e trasformare la delusione in energia pura per i prossimi impegni ufficiali.
La carica di Patric verso la Coppa Italia
Mentre lo spogliatoio si compatta, il difensore spagnolo Patric ha voluto lanciare un segnale forte a tutto l’ambiente. Attraverso il suo profilo Instagram, il centrale ha analizzato il recente pareggio contro la Juventus. Nonostante la beffa subita nei minuti finali, il messaggio di Patric è intriso di leadership:
«Il pareggio all’ultimo fa male, ma resta la prestazione di carattere e di sacrificio, unita alla consapevolezza di aver dato tutto. Si impara, si cresce e da qui si riparte. Molto felice di essere tornato in gruppo. Avanti Lazio».
