Patric: «Il pareggio all’ultimo fa male, ma resta la prestazione di carattere e di sacrificio»

Il clima in casa Lazio si fa incandescente. Archiviato il capitolo campionato, la squadra biancoceleste si prepara a un bivio fondamentale della propria stagione. La missione è chiara: dimenticare l’amarezza di Torino e trasformare la delusione in energia pura per i prossimi impegni ufficiali.

La carica di Patric verso la Coppa Italia

Mentre lo spogliatoio si compatta, il difensore spagnolo Patric ha voluto lanciare un segnale forte a tutto l’ambiente. Attraverso il suo profilo Instagram, il centrale ha analizzato il recente pareggio contro la Juventus. Nonostante la beffa subita nei minuti finali, il messaggio di Patric è intriso di leadership:

«Il pareggio all’ultimo fa male, ma resta la prestazione di carattere e di sacrificio, unita alla consapevolezza di aver dato tutto. Si impara, si cresce e da qui si riparte. Molto felice di essere tornato in gruppo. Avanti Lazio».

