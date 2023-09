Parolo: «Alla Lazio manca tantissimo Milinkovic. E vi spiego perché Immobile ora vuole giocare sempre». Le parole dell’ex capitano biancoceleste

Marco Parolo ha parlato così della Lazio dopo la partita col Monza.

Così l’ex capitano biancoceleste su DAZN: «Immobile? Lui viene da un momento difficile, non vuole uscire dal campo per quello. Venisse da due-tre gol magari lo accetterebbe. La mancanza di Milinkovic si sente tantissimo, puoi giocare il pallone lungo con lui. Quanti gol ha fatto sul secondo palo…A centrocampo dominava in Italia, i numeri parlavano chiaro».