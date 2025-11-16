Parolo e la frecciata a Nainggolan: l’ex Lazio stuzzica il centrocampista belga su un tema. Ecco cosa ha detto

Parolo e la frecciata a Nainggolan: la rivalità del derby non finisce mai. Il centrocampista ricorda come ha segnato più lui rispetto al belga.

Quando si parla di derby della Capitale, è impossibile non pensare alla passione, alla tensione e ai duelli che hanno caratterizzato anni di sfide tra Lazio e Roma. Anche a carriera conclusa, quei sentimenti restano impressi nella memoria dei protagonisti, pronti a riemergere in modo ironico o pungente. È esattamente ciò che è accaduto con Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, che è tornato a parlare di una delle sue storiche “antipatie sportive”: Radja Nainggolan.

Il nome Parolo continua dunque a far rumore, non solo per ciò che ha rappresentato in campo, ma anche per la capacità di raccontare con leggerezza e sincerità quei momenti che hanno segnato un’epoca del calcio romano.

Parolo vs Nainggolan: due modi opposti di vivere il derby

Tra il 2015 e il 2021, sulle due sponde del Tevere si sono affrontati due giocatori diversi in tutto: da una parte il professionista silenzioso e sempre elegante Parolo, dall’altra la grinta quasi feroce di Nainggolan, simbolo di una Roma battagliera e irriverente. Due personalità antitetiche, ma entrambe importanti per le proprie squadre.

Il centrocampista biancoceleste rappresentava dedizione, corsa e intelligenza tattica; il belga, invece, incarnava l’agonismo puro, l’imprevedibilità e un carattere acceso dentro e fuori dal campo. Questa dicotomia ha reso i derby ancora più intensi, alimentando una rivalità che oggi Parolo ricorda con una punta di ironia.

La battuta di Parolo: “Nainggolan è forte, ma ho segnato più io”

Ospite del canale Twitch Doppiopasso, Parolo ha risposto a una domanda sul suo ex avversario diretto. Senza togliere nulla al valore tecnico del belga, l’ex laziale ha sganciato una battuta che è rimbalzata rapidamente sui social:

«Nainggolan? Lui è fortissimo, ma di gol ne ho fatti più io».

Un commento leggero, ma fondato sui numeri. Parolo, infatti, ha chiuso la carriera con 74 gol, di cui 39 con la Lazio, mentre Nainggolan si è fermato a 67 reti, 33 delle quali realizzate con la maglia della Roma. Statistiche che l’ex centrocampista biancoceleste ricorda con orgoglio, consapevole del suo ruolo importante nella storia recente della Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Parolo, un simbolo di equilibrio e autoironia

L’intervento dimostra ancora una volta come Parolo sia rimasto una figura amatissima dal popolo laziale: mai fuori dalle righe, sempre equilibrato, ma capace di togliersi qualche soddisfazione, soprattutto quando si parla di derby.

La sua battuta su Nainggolan non è cattiveria, ma l’ennesima conferma che certe rivalità sportive, anche a distanza di anni, continuano a vivere attraverso sorrisi, ricordi e piccoli orgogli personali.

E nel mondo del calcio, a volte, sono proprio questi momenti a rendere indimenticabile la carriera di un giocatore come Parolo.