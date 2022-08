Parolo: «Lazio e Fiorentina sorprese della stagione. Mi piacerebbe allenare»

Marco Parolo ha rilasciato una lunga intervista a Tuttocesena: le dichiarazioni dell’ex centrocampista

CAMPIONATO – «Metto Milan ed Inter in prima fila. Subito dietro la Juventus. Più attardate Roma e Napoli. Lazio e Fiorentina potrebbero invece essere le sorprese…»

RICORDI – «Potrei ritirare fuori la mia quaterna rifilata (con addosso la casacca della Lazio, ndr) al Pescara: mai sino a quel giorno, un centrocampista centrale, era riuscito a segnare 4 gol in una stessa partita. E poi come non dimenticare i miei 2 gol segnati in Champions League (sempre per i biancocelesti, ndr): il primo allo Zenit, il secondo al Bayern Monaco. Non capita mica a tutti di riuscire a segnare in Champions…».

FUTURO – «Allenatore del Cesena? Ogni tanto, a questa eventualità, ci penso. Cesena mi è rimasta ‘dentro’. Sarebbe bellissimo poter riabbracciare quei colori. Sognare non costa nulla»