 Parma Lazio Women, Coppa Italia: passano le biancocelesti!
Lazio Women

Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo dei due extratime

Published

2 ore ago

on

By

Visentin
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio Serie A femminile / Lazio-Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Noemi Visentin

Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo dei due extratime

Allo Stadio Ennio Tardini si è disputata la sfida tra Parma Calcio Women e S.S. Lazio Women, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Women 2025/26. Gara secca e combattuta, conclusa con la qualificazione delle biancocelesti, che si sono imposte 1-0 dopo i tempi supplementari.

I novanta minuti regolamentari si sono chiusi sullo 0-0, con una partita rimasta in equilibrio e senza reti. La Lazio ha avuto alcune occasioni, in particolare con Martina Piemonte, attaccante biancoceleste classe 1997, che nel secondo tempo non è riuscita a concretizzare una buona opportunità sotto porta. Anche il Parma si è reso pericoloso in alcune situazioni, ma senza riuscire a sbloccare il risultato.

Il match è così proseguito ai tempi supplementari, dove è arrivato l’episodio decisivo. Al 7’ del primo tempo supplementare, Visentin, esterna offensiva entrata dalla panchina per le biancocelesti, ha trovato il gol del vantaggio con una conclusione che ha superato Copetti, portiere del Parma, risultata decisiva per l’esito dell’incontro.

Nel resto dei supplementari la Lazio ha gestito il vantaggio, sfiorando anche il raddoppio, mentre il Parma ha provato a rimanere in partita fino al fischio finale. Al termine dei 120 minuti è la Lazio Women a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, grazie a una rete che ha rotto l’equilibrio solo nei minuti extra-time.

Una qualificazione importante per le biancocelesti, arrivate al traguardo al termine di una sfida rimasta a lungo bloccata e decisa da un singolo episodio.

TABELLINO

PARMA–LAZIO 0-1 d.t.s.

Marcatrici: 97’ Visentin (L)

PARMA (3-5-2)

Copetti; Masu (103’ Zamanian), Ambrosi, Cox; Real, Benedetti, Uffren (103’ Esteve), Pondini (103’ Lonati), Domínguez (78’ Rabot); Kaján (64’ Pinther) Distefano (78’ Cardona)

A disposizione: Ceasar, Minuscoli, Cissoko.

Allenatore: Giovanni Valenti

LAZIO (3-5-2)

Karresmaa; Baltrip Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi (88’ Castiello), Goldoni (115’ Martin Queralt), Benoit (68’ Visentin) Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte (103’ Karczewska).

A disposizione: Durante, Gregori, Mancuso,.

Allenatore: Gianluca Procopio

ARBITRO: Alessio Artini (Firenze)

Assistenti: Vincenzo Pallone (Vicenza), Alex Scaldaferro (Vicenza)

Ammoniti: 64’ Valenti (P), 68’ Reyes (L),72’ Le Bihan (L), 85’ D’Auria (L), 103’ Real (P)

Angoli: 2-2

Recupero: 1’ pt; 3’ st, 1’ pt s., 3’ st s.

Visentin
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio Serie A femminile / Lazio-Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Noemi Visentin
Visentin
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio Serie A femminile / Lazio-Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Noemi Visentin
Lazio Women

Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo dei due extratime

Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo...
