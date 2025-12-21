Lazio Women: attesa dalla sfida di Coppa contro il Parma, ma lo sguardo è già rivolto per quella partita

Lazio Women: attesa dalla sfida di Coppa Italia contro il Parma. Le biancocelesti concentrate sul presente, ma il pensiero corre già…

Napoli e Ternana sono le prime due squadre ad aver conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Le azzurre hanno superato il Sassuolo con un convincente 3-1, risultato che potrebbe spalancare le porte a un affascinante incrocio con la Juventus nel prossimo turno. Le umbre, invece, hanno battuto il Como Women per 2-1 grazie alle reti di Pirone e Corrado.

La giornata odierna completerà il quadro degli ottavi con diverse sfide di grande interesse. Tra le più attese spiccano Cesena–Juventus e Parma–Lazio, match che potrebbero definire ulteriormente il tabellone della competizione. L’attenzione resta alta anche per le possibili sorprese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, rimane concreta la possibilità di un derby di Roma ai quarti. Le giallorosse di Rossettini chiuderanno l’anno solare in trasferta contro il Lumezzane, mentre lontano da casa scenderanno in campo anche Fiorentina, Milan e Inter, tutte impegnate a inseguire un posto tra le migliori otto.

