Parma Lazio, chi al posto di Gila squalificato? C’è un grande favorito. Ma la scelta definitiva sarà fatta solamente a ridosso della sfida

Parma Lazio, Gila out per squalifica. Chi al posto dello spagnolo? Patric è il grande favorito. Ma attenzione anche alle sorprese. Le ultime

La sfida Parma Lazio si avvicina e le notizie provenienti da Formello delineano un quadro complesso per Maurizio Sarri, chiamato a gestire una serie di assenze pesanti alla vigilia di una partita determinante per il percorso in campionato. Dopo l’espulsione rimediata all’Olimpico, Gila sarà sicuramente costretto ai box, lasciando un vuoto importante nella linea difensiva biancoceleste. In vista di Parma Lazio, infatti, Sarri dovrà ridisegnare la coppia dei centrali, scegliendo l’assetto più affidabile per affrontare una delle squadre più in forma del momento.

La soluzione più probabile prevede l’inserimento di Patric al fianco di Romagnoli, una scelta quasi obbligata ma comunque solida dal punto di vista dell’esperienza. Patric, infatti, conosce bene i meccanismi difensivi della Lazio e ha già dimostrato di poter garantire equilibrio nelle situazioni d’emergenza. Davanti a loro, ovviamente, ci sarà Provedel, che in Parma Lazio sarà chiamato a una gara di attenzione contro un attacco rapido e imprevedibile.

Le fasce difensive rappresentano un altro nodo cruciale. Pellegrini sembra favorito per partire titolare sulla corsia sinistra, una decisione che consentirebbe alla Lazio di proporre maggiore spinta offensiva rispetto alle ultime uscite. Dall’altra parte è atteso Marusic, confermato come titolare grazie alla sua affidabilità tattica e alla capacità di adattarsi ai momenti più intensi del match. In una partita come Parma Lazio, la gestione degli esterni potrebbe rivelarsi decisiva.

A centrocampo, la notizia più rilevante è il ritorno di Cataldi, pronto a riprendere il suo posto in cabina di regia. Il suo rientro offre a Sarri una maggiore fluidità nella costruzione dal basso e una visione di gioco che sarà fondamentale per superare il pressing del Parma. Al suo fianco dovrebbero agire Guendouzi e Basic, entrambi scelti per garantire dinamismo e capacità di inserimento. Rovella, ancora indisponibile, tornerà soltanto a gennaio, privando Sarri di un’opzione importante per questo Parma Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

In attacco restano da valutare le condizioni di Isaksen, alle prese con un problema all’adduttore. Nonostante non sia al meglio, il danese è comunque avanti nelle gerarchie rispetto a Cancellieri. Completeranno il tridente Castellanos, favorito al centro dell’attacco, e Zaccagni sulla sinistra, pronto a sfruttare gli spazi concessi dalla difesa avversaria.

La sfida Parma Lazio si preannuncia dunque intensa e ricca di insidie. Per Sarri e i suoi sarà fondamentale trovare compattezza e sfruttare al meglio le occasioni, con l’obiettivo di tornare da Parma con punti preziosi per rilanciare la stagione.