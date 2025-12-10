Parma Lazio, Sarri prosegue con il dubbio in difesa: chi al posto di Gila squalificato? C’è un nome in pole position. Le ultime

Parma Lazio, la grande incognita è rappresentato sicuramente dal sostituto di Gila. C’è Patric in vantaggio per affiancare Romagnoli

La Lazio è nel pieno della preparazione in vista della delicata trasferta contro il Parma, un match cruciale che precede la sosta per le competizioni continentali. A due giorni dalla sfida del Tardini, in programma per sabato, mister Maurizio Sarri deve fare i conti con infortuni e squalifiche che impongono cambi forzati alla formazione. La squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento per affinare gli ultimi dettagli tattici in vista del fischio d’inizio di Parma Lazio.

Un elemento di disturbo nel planning di Sarri è l’infermeria. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado per l’esterno offensivo Gustav Isaksen. Il danese salterà con certezza le prossime due gare contro Parma e Cremonese e la sua presenza è in forte dubbio anche per l’impegno contro l’Udinese del 27 dicembre. Sarri perde dunque un’opzione preziosa sulla corsia esterna.

L’attacco e il centrocampo: i ballottaggi e le certezze

L’assenza di Isaksen aprirà le porte a Matteo Cancellieri sulla fascia destra per la gara di Parma Lazio. Cancellieri ha già sostituito il danese nell’intervallo contro il Bologna e ritroverà una maglia da titolare dopo aver smaltito il proprio stop muscolare.

In panchina, la partita di Parma sarà l’ultima occasione per vedere in campo Dele-Bashiru (Nigeria) e Dia (Senegal), a meno di sorprese nelle convocazioni per le rispettive nazionali. L’impiego dell’attaccante, in particolare, non è affatto scontato.

A centrocampo, Sarri sembra intenzionato a confermare il terzetto che ha fornito maggiori garanzie: Guendouzi e Basic agiranno ai lati del regista Cataldi. Nonostante le critiche e le prestazioni altalenanti di alcuni singoli, il tecnico punta sulla continuità in mezzo al campo.

La difesa: Patric rivela Gila

È in difesa che si registra il cambio più certo, dettato dalla squalifica di Gila. Sarà Patric a sostituire lo spagnolo, in netto vantaggio su Provstgaard per affiancare Alessio Romagnoli al centro della retroguardia. Sarri preferisce puntare sull’esperienza dello spagnolo piuttosto che rischiare due centrali mancini contemporaneamente.

Sulle fasce, il terzino destro sarà Adam Marusic, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Luca Pellegrini e Manuel Lazzari, con il primo in leggero vantaggio. Jordan Tavares, dopo la prestazione negativa di domenica scorsa, sembra rincorrere e dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina per la sfida di Parma Lazio. La Lazio si prepara a una battaglia per chiudere al meglio il 2025.