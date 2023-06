Di Canio, attacco a Lukaku: «Da lì avrebbe segnato pure...»

Paolo Di Canio, bandiera della Lazio, ha criticato duramente Romelu Lukaku per gli errori nella finale tra Manchester City e Inter

Intervenuto a Sky, Paolo Di Canio, bandiera della Lazio, ha criticato Romelu Lukaku:

«ll belga ancora una volta, è venuto meno nei momenti chiave, quelli del dentro o fuori. Non riesco a spiegarmi come abbia fatto a non segnare a due passi dal portiere. Se sei lì e la spizzi di testa, ma non riesci ad indirizzarla bene, vuol dire che non ci vai con la giusta convinzione. Paradossalmente persino Simone Inzaghi, per non parlare di suo fratello Pippo, in quell’occasione avrebbe segnato: aveva fame, segnava anche in modo sporco; la buttava sempre dentro, quando aveva un’opportunità così ghiotta. Non come Lukaku. Questa fame, nel belga, non la vedo; soprattutto in queste partite importantissime che, lo ripeto, sono da Paradiso o Inferno. Serve cattiveria, in determinati momenti che possono decidere la stagione».