Condò: «Rapporto Lotito-Sarri? Dipende dal mercato»

Paolo Condò, giornalista di Sky, ha analizzato il rapporto tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri: dipenderà dal mercato estivo

Ospite a Sky nel pre-partita di Lazio-Sampdoria, Paolo Condò ha parlato così del rapporto Lotito-Sarri:

«Non credo che dipenda dal risultato finale ma dai programmi futuri della Lazio. Sarri ha vinto un campionato e una Europa League quindi se lo prendi lo prendi per vincere non per piazzarti. Per me il bilancio della prima stagione è positiva, è stata fatta un’ottima semina ma se parte Milinkovic le cose già cambiano…».