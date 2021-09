Bargiggia: «La vittoria del Derby è un paradosso di Sarri»

Paolo Bargiggia ha analizzato la vittoria della Lazio nel Derby di ieri pomeriggio: i biancocelesti hanno vinto in contropiede

Paolo Bargiggia, noto giornalista, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio per analizzare il Derby vinto dalla Lazio per 3-2 contro la Roma nel tardo pomeriggio di ieri:

«Avevo criticato l’ingaggio di Mourinho e poi è partito bene. Le ultime gare, però, non vedo nulla di innovativo nel calcio del portoghese. È un 4-4-2 piatto, ma hanno molti giocatori forti. Ieri è uscito ridimensionato, non ha fatto una bella figura nel derby. Le scene di riunire il gruppo in campo, come quella di ieri, mentre i biancocelesti festeggiavano la vittoria, sono sicuramente da capo-popolo ma non so quanto redditizie. Lazio? Il paradosso è che ieri hanno vinto con un gioco opposto a quello che vuole Sarri, di contropiede e non di possesso. Questo perché ancora non è riuscito ad insegnare il suo calcio, ma ha a disposizione giocatori di livello che possono esprimerlo tranquillamente».