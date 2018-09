Lecce, Palombi: «Una doppietta che dà morale, ho sempre creduto nelle mie qualità!»

Al termine di Lecce-Venezia, Simone Palombi – autore della doppietta che ha deciso il match – ha detto la sua sulla partita

Continua l’esperienza di Simone Palombi – giocatore di proprietà della Lazio – con il Lecce, che ha affrontato questo pomeriggio il Venezia. Il giovane ex Primavera è stato determinante per la vittoria dei suoi, grazie ad una splendida doppietta. Al termine della gara, il classe ’96 è intervenuto ai microfoni di DAZN: «Sono felice di aver fatto il mio esordio e per aver segnato la mia prima doppietta con questa maglia. Sono arrivati i tre punti in una partita tosta, abbiamo vinto con le unghie e con i denti. Questa è una piazza che merita questo ed altro. Sono felice per me, per la squadra e per la città. I due gol mi danno morale, ho sempre creduto nelle mie qualità, speriamo sia l’inizio di un gran campionato».