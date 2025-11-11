Rivali Lazio, Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Ecco il comunicato UFFICIALE sul nuovo tecnico - Lazio News 24

Palladino all’Atalanta, una nuova sfida per i rivali della Lazio. La situazione attuale

L’Atalanta BC ha ufficializzato l’arrivo di Raffaele Palladino come nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra, una notizia che non passa inosservata tra i rivali della Lazio in Serie A. L’allenatore napoletano, 41 anni, ha firmato un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2027, pronto a guidare una squadra ormai stabilmente tra le grandi del campionato italiano e da anni concorrente diretta del club biancoceleste per un posto in Europa.

Palladino arriva a Bergamo dopo un percorso di crescita importante. Dopo gli inizi nelle giovanili del Monza, tra Under 15 e Primavera, ha collezionato 126 panchine tra i professionisti: 73 alla guida del Monza e 53 con la Fiorentina, portata al sesto posto in Serie A e fino alla semifinale della UEFA Conference League 2024/2025. Risultati che confermano la sua capacità di dare identità, organizzazione e gioco offensivo alle proprie squadre, caratteristiche che rendono l’Atalanta un avversario sempre temibile per i rivali della Lazio e di tutto il campionato.

Il nuovo tecnico sarà affiancato da uno staff rinnovato ma con solide basi. In nerazzurro approdano Stefano Citterio come viceallenatore, Federico Peluso come collaboratore tecnico, Fabio Corabi come preparatore atletico, insieme a Nicola Riva, Andrea Ramponi e Mattia Casella nel ruolo di match analyst. Palladino potrà inoltre contare su figure già presenti nell’organigramma atalantino, come Cristian Raimondi, Marco Savorani, Sabino Oliva, Marcello Iaia, Stefano Brambilla e Andrea Vigni.

La famiglia Percassi, che da anni guida il progetto Atalanta con visione e solidità, ha accolto con entusiasmo il nuovo allenatore, considerandolo il profilo ideale per continuare il percorso di crescita del club. L’obiettivo è restare stabilmente nella zona europea e confermarsi tra le principali rivali della Lazio, dell’Inter, della Roma e delle altre big di Serie A.

Con l’arrivo di Raffaele Palladino, l’Atalanta rilancia le proprie ambizioni. Il nuovo allenatore rappresenta una scelta di continuità nel gioco offensivo e nella valorizzazione dei giovani, ma anche una scommessa sul futuro. Una mossa che manda un chiaro messaggio a tutte le rivali della Lazio: la Dea è pronta a restare ai vertici del calcio italiano, con una guida giovane, preparata e ambiziosa.

