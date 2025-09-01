 Pagelle Lazio Verona, le votazioni dei principali quotidiani sportivi sulla prestazioni dei biancocelesti - Lazio News 24
Pagelle Lazio Verona, le votazioni dei principali quotidiani sportivi sulla prestazioni dei biancocelesti

Pagelle Lazio Verona, le votazioni dei principali quotidiani sportivi sulla prestazioni dei biancocelesti

Castellanos
Db Como 31/10/2024 - campionato di calcio serie A / Como-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Valentin Castellanos

Pagelle Lazio Verona: poker biancoceleste e risposte forti alla critica

Dopo la cocente sconfitta di Como e una lunga estate segnata da incertezze e tensioni, la Lazio di Maurizio Sarri torna a far sorridere i suoi tifosi con una vittoria netta e convincente per 4-0 contro il Verona. Un successo che mancava all’Olimpico da ben sette mesi e che arriva come una vera boccata d’ossigeno. In un clima ancora segnato dalla contestazione, la squadra risponde sul campo. Ecco le pagelle di Lazio Verona secondo i principali quotidiani sportivi.

Corriere dello Sport

Nel giudizio del Corriere, la prestazione di Castellanos brilla su tutte: voto 8, protagonista assoluto. Bene anche Rovella con 7,5, mentre Guendouzi si conferma pilastro del centrocampo con 7. Sarri si prende un meritato 7,5, simbolo di una squadra ritrovata. Da segnalare anche il solido esordio di Provstgaard, voto 6,5.

Gazzetta dello Sport

La Gazzetta premia Zaccagni con 7,5, autore di una prova di grande personalità. Ottimo anche Castellanos, che riceve 7,5, e Provstgaard, valutato 7. Ancora una volta, Guendouzi e Rovella raccolgono 7 ciascuno. Un giudizio complessivamente positivo che testimonia la buona prestazione corale.

Il Messaggero

Anche Il Messaggero non risparmia elogi a Castellanos (voto 8) e Rovella (voto 7,5). Guendouzi è ancora una volta protagonista con un solido 7, mentre Belahyane, subentrato nel finale, sorprende con un 7 pieno. Sarri viene premiato con 7,5 per la gestione efficace del gruppo.

Il Tempo

Per Il Tempo, la vera sorpresa è Provstgaard: voto 7,5, premiato per il suo impatto difensivo. Gila e Zaccagni convincono con 7, mentre Castellanos si prende l’ennesimo 8. L’unico insufficiente è Dele-Bashiru, con un 5,5. Sarri stabile sul 7.

La Repubblica

Infine, Repubblica conferma l’ottimo momento di Castellanos (voto 8) e Zaccagni (7,5), mentre Marusic spicca con un 7. Anche qui, Rovella (7,5) e Guendouzi (7) confermano l’affidabilità del centrocampo biancoceleste. L’allenatore riceve un altro 7,5, a conferma della sua ritrovata leadership.

