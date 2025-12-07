 Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match
Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A

Lazio Bologna 1-1: Odgaard risponde a Isksen. Finisce in parità

Lazio Bologna, infortunio per Isaksen! L'attaccante danese lascia il campo a fine primo tempo: nuovo guaio per la squadra di Maurizio Sarri. Queste le sensazioni!

Lazio Bologna, nel pre partita commozione per l'omaggio a Mihajlović! L'iniziativa ADMO promossa dal club con la famiglia del doppio ex

Lazio Bologna, all'Olimpico tutti in piedi per Immobile nel prepartita! Omaggio ed emozioni per l'ex capitano biancoceleste, oggi attaccante del Bologna

1 ora ago

Isaksen
Dc Roma 18/02/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Bologna / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Gustav Tang Isaksen

Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A. I nostri voti ai portagonisti della sfida dell’Olimpico delle 18

Non basta la rete di Isaksen, uscito per infortunio nell’intervallo, alla Lazio per battere il Bologna. Dopo appena un minuto, Odgaard ristabilisce la parità e salva i rossoblù dalla sconfitta in un match intenso e ricco di emozioni da entrambe le parti.

Nei biancocelesti non mancano i rimpianti, complice anche un finale giocato in dieci uomini per l’espulsione di Gila per proteste; mentre Ravaglia è il grande protagonista degli ospiti, autore di diversi interventi decisivi che hanno mantenuto il punteggio in equilibrio nella ripresa.

Queste le nostre pagelle del match.

PAGELLE LAZIO BOLOGNA

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Nuno Tavares 4.5 (46′ Lazzari 6); Guendouzi 6.5, Cataldi 5.5 (78′ Dele-Bashiru sv), Basic 5.5 (80′ Patric sv); Isaksen 6.5 (46′ Cancellieri 6), Castellanos 5 (60′ Noslin 5.5), Zaccagni 6.5

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Zortea 6.5, Heggem 5.5, Casale 5.5 (39′ De Silvestri), Miranda 6; Pobega 6, Moro 5.5 (64′ Ferguson 5.5); Orsolini 6 (64′ Bernardeschi 5.5), Odgaard 7, Cambiaghi 5 (64′ Rowe 5.5); Castro 5.5 (84′ Dallinga sv).

