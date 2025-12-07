News
Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A
Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A. I nostri voti ai portagonisti della sfida dell’Olimpico delle 18
Non basta la rete di Isaksen, uscito per infortunio nell’intervallo, alla Lazio per battere il Bologna. Dopo appena un minuto, Odgaard ristabilisce la parità e salva i rossoblù dalla sconfitta in un match intenso e ricco di emozioni da entrambe le parti.
Nei biancocelesti non mancano i rimpianti, complice anche un finale giocato in dieci uomini per l’espulsione di Gila per proteste; mentre Ravaglia è il grande protagonista degli ospiti, autore di diversi interventi decisivi che hanno mantenuto il punteggio in equilibrio nella ripresa.
Queste le nostre pagelle del match.
PAGELLE LAZIO BOLOGNA
LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Nuno Tavares 4.5 (46′ Lazzari 6); Guendouzi 6.5, Cataldi 5.5 (78′ Dele-Bashiru sv), Basic 5.5 (80′ Patric sv); Isaksen 6.5 (46′ Cancellieri 6), Castellanos 5 (60′ Noslin 5.5), Zaccagni 6.5
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Zortea 6.5, Heggem 5.5, Casale 5.5 (39′ De Silvestri), Miranda 6; Pobega 6, Moro 5.5 (64′ Ferguson 5.5); Orsolini 6 (64′ Bernardeschi 5.5), Odgaard 7, Cambiaghi 5 (64′ Rowe 5.5); Castro 5.5 (84′ Dallinga sv).