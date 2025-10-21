 Oyarzabal Lazio, Sarri sogna ancora il colpo per gennaio!
Oyarzabal Lazio, Sarri sogna ancora il colpo per gennaio! Decisiva una condizione per l'ingaggio dello spagnolo

Oyarzabal Lazio, Sarri sogna ancora il colpo per gennaio! Decisiva una condizione per l'ingaggio dello spagnolo

3 ore ago

Oyarzabal

Oyarzabal Lazio, si torna a parlare dell’attaccante spagnolo della Real Sociedad per rafforzare il reparto offensivo dei biancocelesti. Ecco cosa serve

Dopo una prima parte di stagione vissuta tra compromessi tattici e un mercato estivo bloccato, Maurizio Sarri è pronto a imprimere la sua svolta. Il tecnico toscano, alla guida della Lazio dal 2021, non intende più aspettare: la sessione invernale di gennaio sarà la prima vera occasione per iniziare quella rivoluzione tecnica che invoca da mesi.

Il focus è chiaro: più giocatori adatti al suo stile di gioco e, soprattutto, più gol. In questa prima parte di stagione, la Lazio ha faticato a trovare la via della rete con continuità, e Sarri vuole invertire la tendenza con innesti mirati.

Secondo Il Messaggero, il primo nome sulla lista resta Mikel Oyarzabal, attaccante classe 1997 e bandiera della Real Sociedad, oltre che presenza fissa nella nazionale spagnola. Dotato di tecnica, visione e capacità realizzativa, Oyarzabal rappresenta il prototipo di calciatore funzionale al sistema sarriano. La pista, tuttavia, non è semplice né economica.

In passato, la Lazio aveva valutato anche profili giovani come Adam Daghim (Salisburgo) e Francesco Pio Esposito (Inter), ma il secondo è ormai considerato fuori portata, mentre il primo resta un’ipotesi di prospettiva.

Per finanziare un colpo di primo livello in attacco, però, sarà necessaria almeno una cessione pesante. Il nome più caldo è quello di Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino arrivato l’estate scorsa dal Girona. Il classe 1998 è tra i più richiesti sul mercato e potrebbe garantire una plusvalenza significativa. La Lazio, tuttavia, non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro.

Sarri spinge per un cambio di marcia: «Servono giocatori adatti alla mia idea di calcio, altrimenti non si cresce», avrebbe ribadito internamente. Il mercato di gennaio si preannuncia decisivo: o si inizia davvero la rivoluzione, oppure sarà un’altra stagione di compromessi.

