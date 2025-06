Oyarzabal Lazio, è lui il grande sogno per la squadra di Maurizio Sarri? Ecco le ultime sul colpo estivo dei capitolini

Oyarzabal Lazio, i capitolini puntano al top player per la prossima stagione di Serie A: le ultime sullo spagnolo

Uno dei nomi più suggestivi vagliati dai capitolini per il calciomercato è quello di Oyarzabal Lazio. Tale acquisto non è solo un sogno ma una vera e propria opportunità in quanto i capitolini starebbero puntando su di lui per la prossima stagione.

Autore di 18 gol e 8 assist nell’ultima stagione, Mikel Oyarzabal ma ha una valutazione di quasi 30 milioni che potrebbe frenare l’entusiasmo della società di Lotito. Stando alle parole de Il Messaggero, gli aquilotti starebbero pensando seriamente di affondare il colpo di mercato in caso avvenisse anche solo una cessione (come quella di Castellanos). Riusciranno quindi i capitolini a portare il 28enne in Serie A.