Lazio, Oddi: «La sosta può influire ma sono ottimista»

L’ex giocatore della Lazio ha detto la sua riguardo la posizione dei biancocelesti alla ripresa della Serie A

Oramai sono quasi due mesi che la Serie A è ferma e ciò non è un bene per i giocatori che, nonostante si allenino costantemente, faticheranno alla ripresa.

Nella serata di ieri, Giancarlo Oddi ha espresso il suo pensiero su Radiosei riguardo la condizione della Lazio: «La sosta può influire sullo stato di forma della squadra. Si ricomincerà da capo, sarà come un piccolo torneo in cui si giocano tre partite a settimana. Con fattori come il caldo e altro. Chi si farà trovare più pronto, fisicamente e mentalmente, vincerà lo Scudetto. Se la Lazio avrà fatto un grande lavoro vuol dire che ci crede moltissimo. Per me i biancocelesti stanno comunque lavorando molto bene, sono ottimista. Il calcio manca a tutti, spero si possa riprendere presto. L’unica paura è che si possa ricadere di nuovo nell’emergenza».