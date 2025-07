Nuno Tavares c’è e Sarri cambia idea su di lui! Jorginho gli aveva detto… Retroscena sulle prove di feeling tra il terzino e il tecnico della Lazio

Può essere Nuno Tavares la scommessa vincente della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Il terzino portoghese, reduce da una stagione da record con 9 assist, è uno dei profili su cui il tecnico sta puntando con maggiore convinzione in questo avvio di preparazione a Formello. Per Sarri sarebbe una “follia” rinunciare a un’arma offensiva così importante, e per questo ha avviato un lavoro meticoloso per “catechizzare” il giocatore al suo credo calcistico. Lo riporta Il Messaggero.

Il progetto di Sarri: da bocciato a pupillo

L’applicazione e l’attenzione mostrate da Tavares in questi primi cinque giorni di ritiro stanno conquistando il Comandante. Una vera e propria svolta, se si pensa che solo due anni fa lo stesso Sarri ne aveva bocciato l’acquisto, fidandosi del consiglio del suo ex fedelissimo Jorginho. Ora, invece, il tecnico lavora intensamente con il portoghese, in particolare sulla fase di ripiegamento: lo richiama subito appena si perde l’uomo o lo vede un attimo più “mogio”, con indicazioni continue sussurrate all’orecchio. La stima di Sarri sta crescendo di giorno in giorno.

Potenziale offensivo e gestione del rischio

L’obiettivo è registrare la fase difensiva senza sacrificare il suo enorme potenziale in attacco. Il tecnico sa che sarebbe “autolesionistico” mettere in un cassetto gli unici cross e assist che possono arrivare con continuità dalla linea difensiva. Il più grande pericolo per Tavares restano però gli infortuni. Proprio per questo, lo staff medico e tecnico sta gestendo con la massima cautela i carichi di lavoro del 23enne portoghese, per evitare nuovi ko che potrebbero condizionarne la stagione.

Un nuovo look per una nuova avventura

Forse proprio per mettersi alle spalle ogni calvario fisico del passato e iniziare al meglio il nuovo capitolo, Nuno Tavares ha deciso di cambiare look. Ha detto addio alle sue vecchie e iconiche trecce, sfoggiando ora un capello corto in “stile Marcelo”. Un piccolo cambiamento che simboleggia la grande voglia di rilanciarsi e di prendersi la Lazio.