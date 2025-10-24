Nuno Tavares Lazio, nuovo infortunio per la freccia portoghese! Sarri perde anche il terzino che non sarà a disposizione contro la Juventus

La Lazio di Maurizio Sarri continua a fare i conti con una serie di infortuni che mettono a dura prova le sue scelte per il match contro la Juventus, valido per l’8ª giornata di Serie A, in programma domenica 26 ottobre alle 20:45. Come riportato da Gianluca Dimarzio, è arrivata una brutta notizia per i biancocelesti: Nuno Tavares dovrà saltare la sfida con i bianconeri a causa di un problema muscolare.

Il difensore portoghese, che si era ben inserito nel reparto arretrato della Lazio, è stato fermato da un infortunio che lo terrà ai box. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori già indisponibili, tra cui Castellanos, Rovella e Cancellieri. Per Sarri, questa è un’altra difficoltà da affrontare in un periodo già complesso, soprattutto in vista di una partita tanto delicata contro una squadra di alto livello come la Juventus.

Il tecnico dovrà dunque trovare nuove soluzioni per la linea difensiva, che vedrà probabilmente uno spostamento di Marusic a sinistra, con Gila e Romagnoli al centro e Lazzari a destra, come già accaduto in altre circostanze. Una sfida che, per Sarri, si fa sempre più difficile, con il tecnico chiamato a fare di necessità virtù e a gestire un’emergenza che rischia di pesare sull’intera squadra.

