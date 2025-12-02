Nuno Tavares Lazio, la Coppa Italia per il portoghese la grande chance: l’obiettivo è quello di rilanciarsi e scalare le gerarchie

Nuno Tavares Lazio, l’esterno continua a faticare molto e ha perso posizioni nelle gerarchie di Sarri. Ora la Coppa Italia arriva in suo aiuto

Il tema Nuno Tavares Lazio continua a essere al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto dopo un rientro in campo meno brillante del previsto. Contro il Lecce il terzino portoghese è rimasto in panchina per tutta la partita, mentre a San Siro contro il Milan ha giocato soltanto gli ultimi cinque minuti. Un impiego minimo, ben lontano da ciò che il giocatore immaginava dopo il mese passato ai box per una lesione muscolare al soleo sinistro. Il suo recupero fisico è stato completato, ma il suo reinserimento nelle rotazioni non sta procedendo con la rapidità sperata.

All’interno delle gerarchie attuali della Lazio, Nuno Tavares è infatti scivolato alle spalle di Luca Pellegrini. Quest’ultimo, pur meno esplosivo dal punto di vista atletico, garantisce maggiore affidabilità e un equilibrio più stabile all’intero sistema di gioco. Per questo motivo Sarri continua a preferirlo nelle partite che contano, costringendo Tavares a rincorrere e a sfruttare ogni minuto per provare a riconquistare spazio.

L’assenza degli impegni europei limita ulteriormente le possibilità di rotazione e rende la Coppa Italia il principale terreno di prova per chi, come Nuno Tavares, deve rimettersi in mostra. Il portoghese proverà in questi giorni a ottenere una maglia da titolare negli ottavi, perché un’eventuale presenza dal primo minuto potrebbe rappresentare un punto di svolta. Prima dell’infortunio, l’ultima giocata decisiva del laterale risale al 23 gennaio 2025, quando servì a Castellanos un cross perfetto contro la Real Sociedad in Europa League. Da allora, però, la sua parabola si è bruscamente interrotta.

Sarri ha tentato più volte di rilanciarlo, ma le risposte in campo non sono state convincenti. Le sue prestazioni sono apparse spesso anonime e l’errore nel derby, quello da cui nacque la rete di Lorenzo Pellegrini, ha pesato come uno spartiacque nella sua stagione. A quell’episodio è seguito l’infortunio, che ha peggiorato ulteriormente la sua posizione nelle scelte dell’allenatore e lo ha inserito nella lista dei possibili partenti in vista del mercato di gennaio.

La società biancoceleste è pronta a valutare un’eventuale cessione qualora arrivasse un’offerta adeguata. In caso contrario, sarà lo stesso Nuno Tavares a dover cambiare il corso degli eventi: approfittare di ogni occasione, dimostrare di poter essere ancora utile alla Lazio e provare a invertire una parabola che oggi sembra discendente, ma che può ancora essere rilanciata con carattere, continuità e prestazioni convincenti.