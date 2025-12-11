Nuno Tavares Lazio, l’addio a gennaio sempre più probabile? Dall’Arabia iniziano a sondare il terreno per il portoghese. La posizione del club biancoceleste

Nuno Tavares Lazio, il portoghese potrebbe decidere di lasciare i biancocelesti a gennaio e accettare il forte pressing arabo

L’avventura di Nuno Tavares alla Lazio sembra avviata verso la fase finale, con i segnali che negli ultimi tempi non lasciano spazio a molte illusioni. Il terzino portoghese, arrivato con grandi aspettative, ha vissuto un inizio promettente, ma la sua crescita si è progressivamente interrotta. La prestazione negativa contro il Bologna e i conseguenti fischi dell’Olimpico rappresentano l’ultima conferma dello scetticismo crescente attorno al classe 2000. I problemi fisici, che lo hanno costretto a continui stop, hanno ulteriormente complicato la sua esperienza alla Lazio, impedendogli di ritrovare la continuità mostrata nei primi mesi di permanenza in biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, su Nuno Tavares sarebbe piombato l’interesse di almeno un club arabo. Il giocatore, secondo le fonti, avrebbe già aperto alla possibilità di un trasferimento, valutando attentamente l’opportunità di cambiare aria per rilanciare la propria carriera. Tuttavia, l’offerta attuale degli Emirati Arabi non rispecchia le aspettative né della Lazio né dell’Arsenal, che detiene ancora il 40% del cartellino del portoghese. La negoziazione, dunque, appare delicata e richiederà un adeguamento economico se il trasferimento dovesse concretizzarsi.

In caso di addio di Nuno Tavares, Sarri ha già indicato possibili alternative per rinforzare la fascia sinistra. In cima alla lista dei sostituti figura Aron Martin, giovane del Genoa seguito da vicino dal tecnico biancoceleste. Un altro profilo che interessa alla Lazio è Luca Netz, 22enne di proprietà del Borussia Monchengladbach, considerato un prospetto interessante per il presente e il futuro della squadra. L’obiettivo della società è garantire un ricambio di qualità immediato, senza compromettere l’equilibrio della squadra in un ruolo chiave per il 3-5-2 di Sarri.

La situazione di Nuno Tavares diventa quindi centrale anche per la pianificazione del mercato invernale e per l’organizzazione tattica del tecnico. La cessione del portoghese permetterebbe alla società di investire in una pedina più affidabile, capace di garantire continuità fisica e rendimento costante. Al tempo stesso, il giocatore potrebbe trovare nuove motivazioni lontano dall’Italia, in un campionato che gli permetta di riscoprire il suo potenziale.

In sintesi, il futuro di Nuno Tavares appare sempre più vicino alla conclusione: tra offerte estere, valutazioni della società e opzioni alternative individuate da Sarri, la decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni, sancendo la fine di un’esperienza partita con grandi speranze ma segnata da troppi alti e bassi.