Nuno Tavares convocato last minute dal Portogallo: sostituirà un infortunato. L’esterno della Lazio non sarà a Formello in questi giorni

Porte girevoli per la difesa della Lazio in questa sosta per le nazionali. Per un giocatore che rientra a disposizione del tecnico, ce n’è un altro che parte, creando una situazione in chiaroscuro per Maurizio Sarri. La buona notizia per l’allenatore biancoceleste è il pieno recupero di un elemento di grande esperienza e affidabilità come Adam Marusic, che torna a essere un’opzione fondamentale per la retroguardia. Allo stesso tempo, però, Sarri deve fare i conti con l’improvvisa partenza di Nuno Tavares.

L’esterno portoghese ha infatti ricevuto una convocazione dell’ultimo minuto da parte della sua nazionale. La chiamata non era inizialmente prevista nel programma del commissario tecnico Roberto Martinez, ma si è resa necessaria in seguito a un problema fisico occorso a un altro giocatore. Diogo Dalot, terzino del Manchester United, è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio muscolare, aprendo di fatto un posto nella lista dei convocati del Portogallo.

Martinez ha deciso di puntare proprio su Tavares per colmare il vuoto, un segnale della considerazione di cui gode il giocatore. L’esterno laziale non ha perso tempo e, una volta ricevuta la notizia, è già partito per raggiungere il ritirodella selezione lusitana, unendosi al resto dei compagni.

Per Tavares si tratta di un’importante vetrina internazionale. Sarà a disposizione del suo ct per i due impegni in programma nei prossimi giorni: la partita di sabato contro l’Armenia e quella successiva di martedì contro l’Ungheria. Per la Lazio, la speranza è che il giocatore possa tornare a Formello senza acciacchi fisici e pronto a dare il suo contributo alla ripresa del campionato.