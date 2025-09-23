 Nuno Tavares ora può cambiare ruolo: la sorprendente riflessione di Sarri
7 minuti ago

tavares
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Nuno Tavares

Nuno Tavares ora può cambiare ruolo: la sorprendente riflessione di Sarri sulla posizione del criticato esterno portoghese

Superata l’emergenza immediata per la trasferta di Marassi, Maurizio Sarri dovrà affrontare un problema strutturale: ridisegnare il suo centrocampo e, in particolare, trovare un nuovo interprete per il ruolo di interno sinistro nel 4-3-3 della sua Lazio. In un momento di crisi profonda, prende corpo un’ipotesi tanto affascinante quanto rischiosa, una suggestione che obbligherebbe il tecnico a scendere a patti con i suoi stessi principi: la conversione di Nuno Tavares a mezzala.

È una scommessa che va contro la filosofia “sarriana”. Il portoghese è un giocatore istintivo, spesso disordinato e anarchico in fase difensiva, un profilo che il Comandante notoriamente non ama. Tuttavia, possiede qualità uniche: i suoi strappi in fase offensiva sono devastanti e ha il passo giusto per attaccare gli spazi e inserirsi, agendo da “invasore” per spaccare le difese avversarie. Se in un centrocampo a due sarebbe un esperimento impensabile, in un reparto a tre, con la giusta copertura, la sua energia potrebbe diventare un’arma letale.

Del resto, la storia della Lazio insegna che le conversioni audaci possono portare a risultati straordinari. Come ricorda il Corriere dello Sport, un precedente illustre è quello di Senad Lulić. L’eroe del 26 maggio fu trasformato dall’allora tecnico Edy Reja da esterno a mezzala sinistra in un 4-3-1-2. Il risultato fu un calcio forse meno raffinato dal punto di vista estetico, ma tremendamente efficace e potente, che permise al bosniaco di entrare nella leggenda del club.

L’idea Tavares è, per ora, solo un’ipotesi. Ma in un momento di difficoltà totale, guardare al passato e a quel fortunato precedente potrebbe offrire a Sarri l’ispirazione per una soluzione tanto radicale quanto potenzialmente geniale.

