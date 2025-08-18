Noslin mette in difficoltà Sarri: può evitare il taglio. Se la gioca con lui per essere confermato da Sarri nella rosa biancoceleste

A volte, anche in un’amichevole estiva, un gol può avere un peso specifico enorme. Può cambiare le gerarchie, ribaltare le prospettive e riscrivere un destino che sembrava già segnato. È il caso di Tijjani Noslin, il cui colpo di testa vincente contro l’Atromitos potrebbe rivelarsi molto più di un semplice gol per sbloccare una partita complicata. Per l’attaccante olandese, quella rete rappresenta un messaggio forte e chiaro inviato a Maurizio Sarri: vuole giocarsi le sue carte e rimanere alla Lazio.

Il contesto è cruciale. La società biancoceleste si avvicina a grandi passi alla scadenza del 1° settembre, data entro la quale andrà presentata la lista ufficiale per il campionato. Questo significa che il tecnico dovrà fare delle scelte, talvolta dolorose, escludendo almeno due giocatori dalla rosa. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, una decisione sarebbe già stata presa: Samuel Gigot è ormai fuori dal progetto tecnico e la sua cessione è solo una questione di tempo. Resta da definire almeno un altro “taglio”, e fino a poche settimane fa, il nome di Noslin sembrava essere uno dei principali candidati.

Tuttavia, oggi le cose potrebbero essere cambiate. L’ex Verona ha sfruttato al massimo ogni occasione che gli è stata concessa durante la preparazione. Nonostante un minutaggio spesso inferiore a quello dei compagni, ha sempre risposto presente, culminando il suo pre-campionato con il gol decisivo nell’ultimo test. Ma a giocare in suo favore non sono solo le prestazioni. La sua vera arma segreta è la duttilità che lo contraddistingue. Noslin ha dimostrato di poter agire con efficacia sia come esterno d’attacco sia come vice-centravanti, una flessibilità tattica che Sarri apprezza enormemente.

Se prima era considerato uno degli indiziati numero uno per lasciare la Capitale, ora l’olandese ha scalato posizioni. Ha trasformato i dubbi in applausi, dimostrando sul campo di poter essere una risorsa preziosa e polivalente per la squadra. La decisione finale spetterà a Sarri, ma Noslin ha fatto tutto il possibile per complicare i piani del suo allenatore, trasformando la sua potenziale cessione in un’intrigante conferma. La scelta per l’ultimo posto in rosa si riduce a un ballottaggio con Toma Basic, con il mercato che potrebbe risolvere il dilemma. Entrambi sarebbero utili durante la Coppa d’Africa — il primo come alternativa a Dia, il secondo per Dele-Bashiru — ma le loro prestazioni estive sono state opposte: Noslin ha convinto, mentre Basic non ha impressionato Sarri. La prima partita contro il Como potrebbe già fornire indicazioni decisive.